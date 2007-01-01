В Калужской области начали строить разворотную петлю на трассе М3 «Украина»
Работы ведутся на 86 километре недалеко от Ворсино, сообщили 18 сентября в Автодоре.
Место для разворота появится в рамках реконструкции трассы на участке между 65 и 124 километрами.
Работы ранее велись в Московской области, а сейчас дорожники добрались и до Калужской.
Завершить реконструкцию планируется в 2026 году.
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Лента комментариев
mrTJohn
Очевидно, что торговля ведется в местах большей проходимости. Это как с народными тропинками, если люди протоптали тропу, то какие хорошие тротуары не делай в другом месте, люди будут ходить где им удобнее. Понятно, что центр не красят хаотичные бабульки с ящиками и котомками, но что-то придумать можно, думаю. Как-то оформить, упорядочить, ну или оставить все как есть....
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