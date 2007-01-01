В Калужской области начали строить разворотную петлю на трассе М3 «Украина»

Работы ведутся на 86 километре недалеко от Ворсино, сообщили 18 сентября в Автодоре.

Место для разворота появится в рамках реконструкции трассы на участке между 65 и 124 километрами.

Работы ранее велись в Московской области, а сейчас дорожники добрались и до Калужской.

Завершить реконструкцию планируется в 2026 году.