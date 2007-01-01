Улицу Кирова в Калуге перекроют 21 сентября

Как мы уже рассказывали, в субботу пройдёт традиционный «Кросс нации».

Проезд по Кирова будет закрыт на участке между улицами Плеханова и Московской с 8:30 до 14:00.

Также машину не смогут проехать по Театральной площади между Суворова и Кирова.