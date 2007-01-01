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Новость дня Авто и транспорт

Улицу Кирова в Калуге перекроют 21 сентября

Как мы уже рассказывали, в субботу пройдёт традиционный «Кросс нации».
Дмитрий Ивьев
07:50 сегодня
0 494
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Проезд по Кирова будет закрыт на участке между улицами Плеханова и Московской с 8:30 до 14:00.

Также машину не смогут проехать по Театральной площади между Суворова и Кирова.

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Лента комментариев
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