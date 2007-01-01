В Калужской области женщина накопила 876 дорожных штрафов

Она должна заплатить по ним 705 тысяч рублей, сообщили в среду, 18 сентября, в управлении Федеральной службы судебных приставов.

Такое количество штрафов – рекордное для нашего региона в нынешнем году. Нарушительница живёт в Дзержинском районе.

Ее машину арестовали и вскоре могут выставить на торги.

Также деньги на оплату штрафов взыскиваются с доходов женщины.

Всего за восемь месяцев нынешнего года калужские водители своими нарушениями пополнили бюджет на 73 миллиона рублей. Из них штрафы на 9 миллионов – за езду в пьяном виде.