В Калужской области женщина накопила 876 дорожных штрафов
Она должна заплатить по ним 705 тысяч рублей, сообщили в среду, 18 сентября, в управлении Федеральной службы судебных приставов.
Такое количество штрафов – рекордное для нашего региона в нынешнем году. Нарушительница живёт в Дзержинском районе.
Ее машину арестовали и вскоре могут выставить на торги.
Также деньги на оплату штрафов взыскиваются с доходов женщины.
Всего за восемь месяцев нынешнего года калужские водители своими нарушениями пополнили бюджет на 73 миллиона рублей. Из них штрафы на 9 миллионов – за езду в пьяном виде.
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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ
Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели меновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец и волов; и деньги у меновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей: возьмите это отсюда и дóма Отца Моего не делайте домом торговли (Ин 2:13–16)....
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