В Калуге улицу Кропоткина перекроют с 19 по 21 сентября из-за проведения ярмарки
С 22:00 четверга до 20:00 субботы будет закрыт проезд вдоль сквера Ленина.
Это связано с проведением очередной сельскохозяйственной ярмарки, сообщили в пресс-службе городской управы.
Движение закроют на участке между улицей Театральной и Гостинорядским переулком.
Ярмарка будет работать 20-21 сентября с 8:00 до 18:00.
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