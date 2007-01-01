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Главная Новости Авто и транспорт В Калуге улицу Кропоткина перекроют с 19 по 21 сентября из-за проведения ярмарки
Авто и транспорт

В Калуге улицу Кропоткина перекроют с 19 по 21 сентября из-за проведения ярмарки

С 22:00 четверга до 20:00 субботы будет закрыт проезд вдоль сквера Ленина.
Дмитрий Ивьев
16:10 сегодня
0 241
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Это связано с проведением очередной сельскохозяйственной ярмарки, сообщили в пресс-службе городской управы.

Движение закроют на участке между улицей Театральной и Гостинорядским переулком.

Ярмарка будет работать 20-21 сентября с 8:00 до 18:00.

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Лента комментариев
ecilop

"Проехать там нельзя будет с 6:00 18 сентября до 00:00 22 сентября."

...
Авто и транспорт
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15:38 сегодня
2 1166
maks17

Чего делать то будут?

...
Авто и транспорт
Участок улицы Тарутинской перекроют на четыре дня
14:09 сегодня
2 1166
ecilop

"Точные даты и схемы объезда власти обещают опубликовать позже."

...
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12:36 сегодня
4 3513
ajax

Кто-то вёл счёт ударам?

...
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Вынесен приговор жителю Калуги, который пять раз ударил полицейского
12:24 сегодня
1 496
ajax

Кто-то сомневался? Губер из поездок не вылазит, подчинённые в это время курят бамбук, присмотра за ними нет, вот и - результат! Срыв сроков - постоянно!

...
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В Кондрово затянули ремонт моста через Шаню
12:23 сегодня
1 455
Василёк

лучше бы сделали кольцевой, через аненки

...
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12:12 сегодня
2 4580
Василёк

это какое он там слово сдержал ? ))) третье или четвертое ? слова этих постобрехов ничего не стоят.

...
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В Калуге опять перекроют Синие мосты
11:59 сегодня
4 3513
Василёк

где ознакомиться с актами ?

...
Авто и транспорт
В Калуге после Театральной деревья начнут пилить на улице Ленина
11:56 сегодня
4 880
Meshootka

Для этого нужен губернатор? Для напоминания?

...
Общество
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10:42 сегодня
1 293
нико

На ваших схемах можно что то понять? Мелко и плохо видно.

...
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