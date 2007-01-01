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Новость дня Авто и транспорт

Участок улицы Тарутинской перекроют на четыре дня

Городская управа Калуги во вторник сообщила подробности о новых ограничениях для автомобилистов в районе Синих мостов.
Дмитрий Ивьев
12:47 сегодня
2 708
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Из-за работ на перекрестке Тарутинская-Зерновая будет закрыт проезд на участке от 2-го Городского проезда до улицы Радищева.

Проехать там нельзя будет с 6:00 18 сентября до 00:00 22 сентября.

- Движение общественного транспорта в сторону р-на Малинники будет осуществляться в объезд закрываемого участка по ул. 8 Марта и ул. Луговая, - пояснили в управлении городского хозяйства.

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Всего: 2 комментария
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Лента комментариев
ecilop

"Проехать там нельзя будет с 6:00 18 сентября до 00:00 22 сентября."

...
Авто и транспорт
Участок улицы Тарутинской перекроют на четыре дня
15:38 сегодня
2 706
maks17

Чего делать то будут?

...
Авто и транспорт
Участок улицы Тарутинской перекроют на четыре дня
14:09 сегодня
2 706
ecilop

"Точные даты и схемы объезда власти обещают опубликовать позже."

...
Авто и транспорт
В Калуге опять перекроют Синие мосты
12:36 сегодня
4 3279
ajax

Кто-то вёл счёт ударам?

...
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Вынесен приговор жителю Калуги, который пять раз ударил полицейского
12:24 сегодня
1 405
ajax

Кто-то сомневался? Губер из поездок не вылазит, подчинённые в это время курят бамбук, присмотра за ними нет, вот и - результат! Срыв сроков - постоянно!

...
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12:23 сегодня
1 338
Василёк

лучше бы сделали кольцевой, через аненки

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12:12 сегодня
2 4476
Василёк

это какое он там слово сдержал ? ))) третье или четвертое ? слова этих постобрехов ничего не стоят.

...
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11:59 сегодня
4 3279
Василёк

где ознакомиться с актами ?

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Meshootka

Для этого нужен губернатор? Для напоминания?

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10:42 сегодня
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нико

На ваших схемах можно что то понять? Мелко и плохо видно.

...
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