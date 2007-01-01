Участок улицы Тарутинской перекроют на четыре дня

Городская управа Калуги во вторник сообщила подробности о новых ограничениях для автомобилистов в районе Синих мостов.

Из-за работ на перекрестке Тарутинская-Зерновая будет закрыт проезд на участке от 2-го Городского проезда до улицы Радищева.

Проехать там нельзя будет с 6:00 18 сентября до 00:00 22 сентября.

- Движение общественного транспорта в сторону р-на Малинники будет осуществляться в объезд закрываемого участка по ул. 8 Марта и ул. Луговая, - пояснили в управлении городского хозяйства.