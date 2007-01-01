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Авто и транспорт

В Кондрово затянули ремонт моста через Шаню

Дмитрий Ивьев
11:56 сегодня
1 339
Фото со страницы губернатора.
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Весной нынешнего года губернатор Владислав Шапша давал поручение завершить работы до конца октября, однако местные жители жалуются, что еще даже не проведён демонтаж.

- На сегодняшний день мост ещё даже не демонтировали, - рассказала 16 сентября местная жительница. - Уже понятно, что в срок мост не сдадут...

На жалобу отреагировали в министерстве транспорта Калужской области.

- Мост закрыт и в настоящее время разбирается. Планируем завершить работы до конца этого года, - подчеркнули в Минтрансе.

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Всего: 1 комментарий
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Лента комментариев
ecilop

"Проехать там нельзя будет с 6:00 18 сентября до 00:00 22 сентября."

...
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maks17

Чего делать то будут?

...
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Участок улицы Тарутинской перекроют на четыре дня
14:09 сегодня
2 706
ecilop

"Точные даты и схемы объезда власти обещают опубликовать позже."

...
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12:36 сегодня
4 3279
ajax

Кто-то вёл счёт ударам?

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Вынесен приговор жителю Калуги, который пять раз ударил полицейского
12:24 сегодня
1 405
ajax

Кто-то сомневался? Губер из поездок не вылазит, подчинённые в это время курят бамбук, присмотра за ними нет, вот и - результат! Срыв сроков - постоянно!

...
Авто и транспорт
В Кондрово затянули ремонт моста через Шаню
12:23 сегодня
1 338
Василёк

лучше бы сделали кольцевой, через аненки

...
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12:12 сегодня
2 4476
Василёк

это какое он там слово сдержал ? ))) третье или четвертое ? слова этих постобрехов ничего не стоят.

...
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В Калуге опять перекроют Синие мосты
11:59 сегодня
4 3279
Василёк

где ознакомиться с актами ?

...
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11:56 сегодня
4 835
Meshootka

Для этого нужен губернатор? Для напоминания?

...
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10:42 сегодня
1 241
нико

На ваших схемах можно что то понять? Мелко и плохо видно.

...
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1 801
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