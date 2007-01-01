В Кондрово затянули ремонт моста через Шаню

Весной нынешнего года губернатор Владислав Шапша давал поручение завершить работы до конца октября, однако местные жители жалуются, что еще даже не проведён демонтаж.

- На сегодняшний день мост ещё даже не демонтировали, - рассказала 16 сентября местная жительница. - Уже понятно, что в срок мост не сдадут...

На жалобу отреагировали в министерстве транспорта Калужской области.

- Мост закрыт и в настоящее время разбирается. Планируем завершить работы до конца этого года, - подчеркнули в Минтрансе.