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Главная Новости Авто и транспорт Улицу Молодёжную в Калуге перекроют на 15 дней
Новость дня Авто и транспорт

Улицу Молодёжную в Калуге перекроют на 15 дней

Проезд от Грабцевского шоссе до улицы Моторной будет закрыт с 9:00 18 сентября до 23:00 2 октября, сообщили в городской управе.
Дмитрий Ивьев
09:17 сегодня
0 376
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Это связано с работами на теплосетях.

Водителей просят быть внимательными и объезжать закрытый участок.

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