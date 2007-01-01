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Улицу Молодёжную в Калуге перекроют на 15 дней

Дмитрий Ивьев

Проезд от Грабцевского шоссе до улицы Моторной будет закрыт с 9:00 18 сентября до 23:00 2 октября, сообщили в городской управе.

Дмитрий Ивьев 376 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники