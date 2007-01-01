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Главная Новости Авто и транспорт В центре Калуги перекроют движение
Новость дня Авто и транспорт

В центре Калуги перекроют движение

С 22:00 вторника, 17 сентября, до 6:00 среды перекопают дорогу у дома №3 в Старообрядческом переулке.
Дмитрий Ивьев
08:48 сегодня
0 372
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Это связано с аварийно-восстановительными работами теплосети, рассказали в городской управе.

Водителей просят заранее выбирать пути объезда.

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Лента комментариев
shurup

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