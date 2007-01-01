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Новость дня Авто и транспорт

В Калуге поменяли расписание автобуса №76

Вечером в понедельник, 16 сентября, об этом сообщили в «Управлении калужского троллейбуса».
17:04 сегодня
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Время отправление от остановки «площадь Победы»:

6.30, 6.50, 7.25, 7.55, 8.20, 8.35, 8.50, 9.15, 9.30, 9.45, 10.10, 10.25, 10.40, 11.20, 11.35, 12.00, 12.15, 12.55, 13.25, 13.50, 14.05, 14.20, 14.45, 15.00, 15:15, 15.40, 15.55, 16.10, 16.35, 16.50, 17.05, 17.30, 17.45, 18.00, 18.40, 18.55, 19.35.

Время отправление от остановки «ул. Генерала Попова»:

6.00, 6.30, 6.55, 7.15, 7.50, 8.05, 8.20, 8.45, 9.00, 9.15, 9.40, 9.55, 10.10, 10.35, 10.50, 11.05, 11.45, 12.00, 12.25, 12.40, 13.20, 13.50, 14.15, 14.30, 14.45, 15.10, 15.25, 15.40, 16.05, 16.20, 16.35, 17.00, 17.15, 17.30, 17.55, 18.10, 18.25, 19.05, 20.00.

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Лента комментариев
mrTJohn

Отвечают всегда самые нищие, глупые и незащищенные цепи звена. То курьера поймают, который деньги перевез из точки А в точку Б, то нищеброда, который за несколько тысяч отдал свою карту преступникам. А вот настоящие мошенники продолжают своё черное дело и не кашляют. Ну, а коль не поймают ни курьера, ни владельца счета, финансово ответит жертва. Схема проста, и не надо напрягаться.

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14:48 сегодня
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ecilop

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Bungee

Шапша улетел в Азербайджан

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12:30 сегодня
2 458
aknis

Заказчик не виноват, подрядчик тоже не виноват - виноват проектировщик. Деньги налогоплательщиков тю-тю. Из статьи не понял, что нас убережёт от ошибок нового проектировщика? Или эти ребята по определению не ошибаются? Если склон сползёт в следующий раз, то арбитражный суд постановит, что место проклятое 😀

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В Калуге начали восстанавливать склон музея космонавтики
11:47 сегодня
3 1610
Василёк

типа чинуши думают, что кто-то им на слово поверит ? где результаты проверки деревьев с утвержденным планом ?

...
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В Калуге на Театральной спиливают деревья
08:51 сегодня
3 2003
Василёк

путин не играет в футбол.

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В Калуге состоялся "прокурорский футбол"
08:49 сегодня
1 818
shurup

Там выпиливают сухие и больные деревья, сообщили в городской управе.

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В Калуге начали массово пилить деревья на улице Театральной
07:52 сегодня
8 1962
mrTJohn

Не далек, похоже, тот день, когда деловое сотрудничество придется налаживать с Таджикистаном, Гондурасом и крупными индустриальными центрами Монголии.

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07:28 сегодня
3 862
mrTJohn

А обрабатывать от вредителей можно как-то деревья? Хотя бы белить стволы по-дедовски.

...
Благоустройство
В Калуге на Театральной спиливают деревья
07:18 сегодня
3 2003
Tomer Savoia

Ну вот те, что со Сквера Мира убрали, на площади Победы и установят!

...
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В Калуге опять сдвинули сроки ремонта площади Победы
06:12 сегодня
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