В Калуге хотят изменить маршрут движения автобуса №29
Автобусы №29 по пути из Кошелева планируется пустить по улице Ягужинского, чтобы они не заезжали в «Веснушки» и быстрее добирались до центра.
- Время круга автобуса уменьшится на 10-15 минут, - пояснил Витьков. - За счет этого получится немного сократить интервалы работы.
По его словам, для жителей «Веснушек» ситуация не должна ухудшиться, так как там останавливается много других автобусов.
Предложение УКТ городской голова Дмитрий Денисов поручил проработать своим подчиненным.
Ране калужане жаловались на переполненные автобусы №29. Витьков рассказал, что на этом маршруте работает 25 единиц транспорта. За первую половину сентября перевезено около 300 тысяч пассажиров. Средняя заполняемость в день составляет 55%, в часы пик – 85-90%.
Отвечают всегда самые нищие, глупые и незащищенные цепи звена. То курьера поймают, который деньги перевез из точки А в точку Б, то нищеброда, который за несколько тысяч отдал свою карту преступникам. А вот настоящие мошенники продолжают своё черное дело и не кашляют. Ну, а коль не поймают ни курьера, ни владельца счета, финансово ответит жертва. Схема проста, и не надо напрягаться....
Заказчик не виноват, подрядчик тоже не виноват - виноват проектировщик. Деньги налогоплательщиков тю-тю. Из статьи не понял, что нас убережёт от ошибок нового проектировщика? Или эти ребята по определению не ошибаются? Если склон сползёт в следующий раз, то арбитражный суд постановит, что место проклятое 😀...