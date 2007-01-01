+20...+21 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Калуге хотят изменить маршрут движения автобуса №29
Новость дня Авто и транспорт

В Калуге хотят изменить маршрут движения автобуса №29

Свое предложение в понедельник, 16 сентября, на планерке в городской управе озвучил представитель муниципального перевозчика – директор УКТ Вадим Витьков.
Дмитрий Ивьев
16:12 сегодня
0 953
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Автобусы №29 по пути из Кошелева планируется пустить по улице Ягужинского, чтобы они не заезжали в «Веснушки» и быстрее добирались до центра.

- Время круга автобуса уменьшится на 10-15 минут, - пояснил Витьков. - За счет этого получится немного сократить интервалы работы.

По его словам, для жителей «Веснушек» ситуация не должна ухудшиться, так как там останавливается много других автобусов.

Предложение УКТ городской голова Дмитрий Денисов поручил проработать своим подчиненным.

Ране калужане жаловались на переполненные автобусы №29. Витьков рассказал, что на этом маршруте работает 25 единиц транспорта. За первую половину сентября перевезено около 300 тысяч пассажиров. Средняя заполняемость в день составляет 55%, в часы пик – 85-90%.

Новости по тегу
транспорт
Лента настроения
4 оценили
50%
25%
0%
0%
0%
25%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
mrTJohn

Отвечают всегда самые нищие, глупые и незащищенные цепи звена. То курьера поймают, который деньги перевез из точки А в точку Б, то нищеброда, который за несколько тысяч отдал свою карту преступникам. А вот настоящие мошенники продолжают своё черное дело и не кашляют. Ну, а коль не поймают ни курьера, ни владельца счета, финансово ответит жертва. Схема проста, и не надо напрягаться.

...
Криминал
Суд постановил вернуть деньги пенсионеру, который переслал мошенникам 500 тысяч рублей
14:48 сегодня
1 547
ecilop

"Шапша улетел в Азербайджан"

...
Экономика и бизнес
Шапша улетел в Азербайджан
13:35 сегодня
2 458
Bungee

Шапша улетел в Азербайджан

...
Экономика и бизнес
Шапша улетел в Азербайджан
12:30 сегодня
2 458
aknis

Заказчик не виноват, подрядчик тоже не виноват - виноват проектировщик. Деньги налогоплательщиков тю-тю. Из статьи не понял, что нас убережёт от ошибок нового проектировщика? Или эти ребята по определению не ошибаются? Если склон сползёт в следующий раз, то арбитражный суд постановит, что место проклятое 😀

...
Благоустройство
В Калуге начали восстанавливать склон музея космонавтики
11:47 сегодня
3 1610
Василёк

типа чинуши думают, что кто-то им на слово поверит ? где результаты проверки деревьев с утвержденным планом ?

...
Благоустройство
В Калуге на Театральной спиливают деревья
08:51 сегодня
3 2003
Василёк

путин не играет в футбол.

...
Общество
В Калуге состоялся "прокурорский футбол"
08:49 сегодня
1 818
shurup

Там выпиливают сухие и больные деревья, сообщили в городской управе.

...
Благоустройство
В Калуге начали массово пилить деревья на улице Театральной
07:52 сегодня
8 1962
mrTJohn

Не далек, похоже, тот день, когда деловое сотрудничество придется налаживать с Таджикистаном, Гондурасом и крупными индустриальными центрами Монголии.

...
Экономика и бизнес
Экономика Калужской области выросла на 21,8%
07:28 сегодня
3 862
mrTJohn

А обрабатывать от вредителей можно как-то деревья? Хотя бы белить стволы по-дедовски.

...
Благоустройство
В Калуге на Театральной спиливают деревья
07:18 сегодня
3 2003
Tomer Savoia

Ну вот те, что со Сквера Мира убрали, на площади Победы и установят!

...
Авто и транспорт
В Калуге опять сдвинули сроки ремонта площади Победы
06:12 сегодня
5 2028
Афиша
Выставка, концерты и множество спектаклей: куда сходить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6ImtiMlZwSkY1ZlBLeW5FRVlOTDRpM2c9PSIsInZhbHVlIjoiT2NHaDlDckVGaGpWdE9MQk1qazdqZmJQdDd3TWJCaS9RMXgyMlQ0L3p6STQ3Zjdva2N3SjZLdlk2eWdmNGtGSU1ZR29VWmlVR2JoTE00U28wMUVkZ2tseXpPYWZlaVVZKzRPNG9VdmovaDVma3VGM0JXelQ1UmJiblNLWXUrbUdKYlVEMVNrTXNhTUhBZCthcDhxYTdvU2dic3ZQOFNGQVpZYWNFV0tYd0ZBTW1WUGF4cmVMODFqVDFZd2FKdjF4OXJrdVM1UW1EanpQYWFBaGV2eDIrd1NEWTMzeC8rSHIySDREaDVUeW0yNERPeURvRWdaQWduRnZiUlNVOGE4Tnc3eHdrTHZTS1pkN2d5bk1vd295M08vTklNSVcrdUlmQjhlRjF0WDF2QnJqVTQ0TXJsOGJiVlkvYndIWkFwM0N6RnZtMVErV21nd3BuN3RZdVE4WFh5SitKenJrUlNQY0JzaDhBa0JIVkxEQUR2c0g2eU12U3QwWkZ2ZWduekZUU1Q4V0xuUE9XeUl5VzB0dWJSRzhzblBuWmpDVFkrNHAyY3hVbWlMS2VCaytNb1hIZGcxWWNaVlNpMklwQmo4cnZ6V1daZmh3VHUraW5veHNRUVVlZHA0L1QwUnpSd29FWFRHT2Y1Vm1MeTh5MjVaYkNFc2NVU29wbG5odWxCeFJLOXh6NTRzR3BGUll0WnNGT1o2YmxvQXp2dGFhVndFNkprVlVhOEVGYXBONkNXN0RpT0FLVjE5SzJRTUU0N1JhZCtkeWhSN1BCTW1ZMC8yT1ZiKytTR3gxNGkvVElXdnhmM0Q1SGZlZVloZzlOckI4S0daMUtlQnVheFRIcmFkNiIsIm1hYyI6IjQ0MGEwYTg2ODJjZmI2YTBjNjAwNGFlYWQyOWNjZThiYTM1ZTBmNzdkMWQxZTNhOWIyZGIwZjhmNTE2Yjk2NmUiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6InlNdEZTRUdHR2hVWDV4MDdNMkhXL3c9PSIsInZhbHVlIjoiaDNLYVB5dlJCT2xpWXFXMWtSTkRrVzhKQ05IY0pqV1BjRjVYSFlDekUzTmtubDZNb3ZqSVo5VjE1SVJ3a1daU0k3Y3IrMUVJS0R3OGI4Y0hOa29ydjNhUlJVS1MzYThwOCtVN1hwRktUbklZeUwwNUdVNHdUZmgzNWV2anl2cW1GbDVLTUtZRjNrenNGZnh3QWc1TVk5eXZhRUVJVGlKSGRjMXVRT1htRWRRVCtTelhFbTl3MlpJWW12VXFsd0JnaVE2UGt6ZGJFcjFsZVp4TEVUVTd4WlhLcXpiZlBxeU0xS2VaaEtobC9FSTh5VllCY0Z4U0YwYjVKOWl1dGdCdmNCbmZKVDE1Q3lGK1M0aHAzZVZaSmEyQndZVEExd0NsSjJPLzVSTmQxeWVnWEhUKzNGUmhtUmNRNWRGbXRmTWtuQ3FWTnJlRklYRW4rSGVzNnlYZGFzT2ZrT2lsNmJPUUtlcGI2K2ZYWWRRbGJGajh1ZmEvQ2V2b2Z1ZE9pNmsrSFBJTW85SlBzbndHME9CbjBNemQwRTBkYTAyTVpvM3l3RHkrd3ZGSCtGcFhFN1cvemtwVXlqUUx6UjVjbGpRcCIsIm1hYyI6IjMxYzBkY2Y4YWU3YTJhMjFkODJkMjMwNDJmMDFkNjYxYzBkY2E0ODkzMjlmNzZjZjcwMzgwZDVhNGJiYTlhOWEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+