В Калуге хотят изменить маршрут движения автобуса №29

Свое предложение в понедельник, 16 сентября, на планерке в городской управе озвучил представитель муниципального перевозчика – директор УКТ Вадим Витьков.

Автобусы №29 по пути из Кошелева планируется пустить по улице Ягужинского, чтобы они не заезжали в «Веснушки» и быстрее добирались до центра.

- Время круга автобуса уменьшится на 10-15 минут, - пояснил Витьков. - За счет этого получится немного сократить интервалы работы.

По его словам, для жителей «Веснушек» ситуация не должна ухудшиться, так как там останавливается много других автобусов.

Предложение УКТ городской голова Дмитрий Денисов поручил проработать своим подчиненным.

Ране калужане жаловались на переполненные автобусы №29. Витьков рассказал, что на этом маршруте работает 25 единиц транспорта. За первую половину сентября перевезено около 300 тысяч пассажиров. Средняя заполняемость в день составляет 55%, в часы пик – 85-90%.