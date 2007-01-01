В Калуге снимут асфальт на шести улицах

В ближайшее время фрезерование намечено на Переходной, Чернышевского, Подвойского, Постовалова, 2-м Тарутинском проезде и Киевском проезде.

После этого там уложат новый асфальт, сообщил 16 сентября на планерке в городской управе первый заместитель городского головы Александр Серяков.

Ранее покрытие обновили на путепроводе по улице Московской, улицах Билибина, Линейной, Поселковой. Завершаются работы на Луговой.