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Авто и транспорт

В Калуге снимут асфальт на шести улицах

В ближайшее время фрезерование намечено на Переходной, Чернышевского, Подвойского, Постовалова, 2-м Тарутинском проезде и Киевском проезде.
Дмитрий Ивьев
15:30 сегодня
0 155
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После этого там уложат новый асфальт, сообщил 16 сентября на планерке в городской управе первый заместитель городского головы Александр Серяков.

Ранее покрытие обновили на путепроводе по улице Московской, улицах Билибина, Линейной, Поселковой. Завершаются работы на Луговой.

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Лента комментариев
mrTJohn

Отвечают всегда самые нищие, глупые и незащищенные цепи звена. То курьера поймают, который деньги перевез из точки А в точку Б, то нищеброда, который за несколько тысяч отдал свою карту преступникам. А вот настоящие мошенники продолжают своё черное дело и не кашляют. Ну, а коль не поймают ни курьера, ни владельца счета, финансово ответит жертва. Схема проста, и не надо напрягаться.

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aknis

Заказчик не виноват, подрядчик тоже не виноват - виноват проектировщик. Деньги налогоплательщиков тю-тю. Из статьи не понял, что нас убережёт от ошибок нового проектировщика? Или эти ребята по определению не ошибаются? Если склон сползёт в следующий раз, то арбитражный суд постановит, что место проклятое 😀

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типа чинуши думают, что кто-то им на слово поверит ? где результаты проверки деревьев с утвержденным планом ?

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Там выпиливают сухие и больные деревья, сообщили в городской управе.

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mrTJohn

А обрабатывать от вредителей можно как-то деревья? Хотя бы белить стволы по-дедовски.

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Tomer Savoia

Ну вот те, что со Сквера Мира убрали, на площади Победы и установят!

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