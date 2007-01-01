В Калуге опять перекроют Синие мосты
С 18 по 20 сентября закроют для проезда участок улицы Тарутинской от Радищева до 2-го Городского проезда. Объезд будет организован по Вагонной, 8 Марта, Луговой и Радищева, сообщили в понедельник на планерке в городской управе.
Также на следующей неделе планируется асфальтировать съезд на Путейскую. На время работ Синие мосты будут перекрыты.
Точные даты и схемы объезда власти обещают опубликовать позже.
Отвечают всегда самые нищие, глупые и незащищенные цепи звена. То курьера поймают, который деньги перевез из точки А в точку Б, то нищеброда, который за несколько тысяч отдал свою карту преступникам. А вот настоящие мошенники продолжают своё черное дело и не кашляют. Ну, а коль не поймают ни курьера, ни владельца счета, финансово ответит жертва. Схема проста, и не надо напрягаться....
Заказчик не виноват, подрядчик тоже не виноват - виноват проектировщик. Деньги налогоплательщиков тю-тю. Из статьи не понял, что нас убережёт от ошибок нового проектировщика? Или эти ребята по определению не ошибаются? Если склон сползёт в следующий раз, то арбитражный суд постановит, что место проклятое 😀...