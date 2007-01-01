В Калуге опять перекроют Синие мосты

В районе путепровода, который открыли 31 августа, продолжаются работы.

С 18 по 20 сентября закроют для проезда участок улицы Тарутинской от Радищева до 2-го Городского проезда. Объезд будет организован по Вагонной, 8 Марта, Луговой и Радищева, сообщили в понедельник на планерке в городской управе.

Также на следующей неделе планируется асфальтировать съезд на Путейскую. На время работ Синие мосты будут перекрыты.

Точные даты и схемы объезда власти обещают опубликовать позже.