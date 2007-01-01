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Новость дня Авто и транспорт

В Калуге опять перекроют Синие мосты

В районе путепровода, который открыли 31 августа, продолжаются работы.
Дмитрий Ивьев
15:10 сегодня
0 331
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С 18 по 20 сентября закроют для проезда участок улицы Тарутинской от Радищева до 2-го Городского проезда. Объезд будет организован по Вагонной, 8 Марта, Луговой и Радищева, сообщили в понедельник на планерке в городской управе.

Также на следующей неделе планируется асфальтировать съезд на Путейскую. На время работ Синие мосты будут перекрыты.

Точные даты и схемы объезда власти обещают опубликовать позже.

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Лента комментариев
mrTJohn

Отвечают всегда самые нищие, глупые и незащищенные цепи звена. То курьера поймают, который деньги перевез из точки А в точку Б, то нищеброда, который за несколько тысяч отдал свою карту преступникам. А вот настоящие мошенники продолжают своё черное дело и не кашляют. Ну, а коль не поймают ни курьера, ни владельца счета, финансово ответит жертва. Схема проста, и не надо напрягаться.

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aknis

Заказчик не виноват, подрядчик тоже не виноват - виноват проектировщик. Деньги налогоплательщиков тю-тю. Из статьи не понял, что нас убережёт от ошибок нового проектировщика? Или эти ребята по определению не ошибаются? Если склон сползёт в следующий раз, то арбитражный суд постановит, что место проклятое 😀

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типа чинуши думают, что кто-то им на слово поверит ? где результаты проверки деревьев с утвержденным планом ?

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Там выпиливают сухие и больные деревья, сообщили в городской управе.

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mrTJohn

А обрабатывать от вредителей можно как-то деревья? Хотя бы белить стволы по-дедовски.

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Tomer Savoia

Ну вот те, что со Сквера Мира убрали, на площади Победы и установят!

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