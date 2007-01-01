В Калуге после Театральной деревья начнут пилить на улице Ленина

В понедельник, 16 сентября, об этом сообщил заместитель городского головы Александр Серяков.

По его словам, перед началом работы все желающие могут ознакомиться с актами, согласно которым сухие и аварийные деревья приговорены к вырубке.

Всего до конца года в Калуге хотят спилить более 1200 деревьев.

Высаживать новые обещают в 2025 году. Как рассказал городской голова Дмитрий Денисов, это будет сделано вместе с предприятиями и неравнодушными гражданами.