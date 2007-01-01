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Главная Новости Авто и транспорт В Калуге после Театральной деревья начнут пилить на улице Ленина
Новость дня Авто и транспорт

В Калуге после Театральной деревья начнут пилить на улице Ленина

В понедельник, 16 сентября, об этом сообщил заместитель городского головы Александр Серяков.
Дмитрий Ивьев
15:05 сегодня
0 166
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По его словам, перед началом работы все желающие могут ознакомиться с актами, согласно которым сухие и аварийные деревья приговорены к вырубке.

Всего до конца года в Калуге хотят спилить более 1200 деревьев.

Высаживать новые обещают в 2025 году. Как рассказал городской голова Дмитрий Денисов, это будет сделано вместе с предприятиями и неравнодушными гражданами.

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Лента комментариев
mrTJohn

Отвечают всегда самые нищие, глупые и незащищенные цепи звена. То курьера поймают, который деньги перевез из точки А в точку Б, то нищеброда, который за несколько тысяч отдал свою карту преступникам. А вот настоящие мошенники продолжают своё черное дело и не кашляют. Ну, а коль не поймают ни курьера, ни владельца счета, финансово ответит жертва. Схема проста, и не надо напрягаться.

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ecilop

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Bungee

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aknis

Заказчик не виноват, подрядчик тоже не виноват - виноват проектировщик. Деньги налогоплательщиков тю-тю. Из статьи не понял, что нас убережёт от ошибок нового проектировщика? Или эти ребята по определению не ошибаются? Если склон сползёт в следующий раз, то арбитражный суд постановит, что место проклятое 😀

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Василёк

типа чинуши думают, что кто-то им на слово поверит ? где результаты проверки деревьев с утвержденным планом ?

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Василёк

путин не играет в футбол.

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shurup

Там выпиливают сухие и больные деревья, сообщили в городской управе.

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8 1896
mrTJohn

Не далек, похоже, тот день, когда деловое сотрудничество придется налаживать с Таджикистаном, Гондурасом и крупными индустриальными центрами Монголии.

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mrTJohn

А обрабатывать от вредителей можно как-то деревья? Хотя бы белить стволы по-дедовски.

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В Калуге на Театральной спиливают деревья
07:18 сегодня
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Tomer Savoia

Ну вот те, что со Сквера Мира убрали, на площади Победы и установят!

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