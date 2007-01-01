В Калуге после Театральной деревья начнут пилить на улице Ленина
По его словам, перед началом работы все желающие могут ознакомиться с актами, согласно которым сухие и аварийные деревья приговорены к вырубке.
Всего до конца года в Калуге хотят спилить более 1200 деревьев.
Высаживать новые обещают в 2025 году. Как рассказал городской голова Дмитрий Денисов, это будет сделано вместе с предприятиями и неравнодушными гражданами.
Отвечают всегда самые нищие, глупые и незащищенные цепи звена. То курьера поймают, который деньги перевез из точки А в точку Б, то нищеброда, который за несколько тысяч отдал свою карту преступникам. А вот настоящие мошенники продолжают своё черное дело и не кашляют. Ну, а коль не поймают ни курьера, ни владельца счета, финансово ответит жертва. Схема проста, и не надо напрягаться....
Заказчик не виноват, подрядчик тоже не виноват - виноват проектировщик. Деньги налогоплательщиков тю-тю. Из статьи не понял, что нас убережёт от ошибок нового проектировщика? Или эти ребята по определению не ошибаются? Если склон сползёт в следующий раз, то арбитражный суд постановит, что место проклятое 😀...