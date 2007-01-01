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Новость дня Авто и транспорт

В Калуге опять сдвинули сроки ремонта площади Победы

На днях городские власти сообщили, что подрядчик должен завершить работы примерно за месяц – к середине октября.
Дмитрий Ивьев
10:10 сегодня
2 276
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Хотя по контракту всё должно было быть готово к 1 августа. А позже называлась дата 1 сентября.

- Подрядчику предъявлены штрафные санкции, - заявил 12 сентября городской голова Дмитрий Денисов.

Сейчас рабочие укладывают плитку на участке между улицами Степана Разина и Жукова. Там убрали кирпичный парапет, хотя перепад высот остался. Сейчас из плитки выложили несколько высоких ступенек. Их уже используют уличные торговцы.

Остановка общественного транспорта, который двигается со стороны улицы Ленина, перенесена ближе к Кирова. Позже вторую остановку временно перенесут ближе к скверу Защитников Отечества.

Также пока действует пешеходный переход с площади Победы в сторону улицы Жукова и через саму Жукова. Эти зебры вскоре обещают убрать, возле дороги появится ограждение.

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Всего: 2 комментария
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Лента комментариев
mik27

Летом что они все делали

...
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В Калуге раскопали пешеходную часть улицы Театральной
12:15 сегодня
1 92
mik27

Это там дом поджигали

...
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Пустырь в центре Калуги застроят многоэтажными домами
11:42 сегодня
3 613
mik27

К новому году хоть сделают ?

...
Авто и транспорт
В Калуге опять сдвинули сроки ремонта площади Победы
11:40 сегодня
2 275
Mubuca

Лучше бы построили футбольный стадион.

...
Недвижимость и ЖКХ
Пустырь в центре Калуги застроят многоэтажными домами
11:14 сегодня
3 613
Meshootka

"...возле дороги появится ограждение" - очень странная логика. На таком же кольце - сквере Мира ограждение убрали...

...
Авто и транспорт
В Калуге опять сдвинули сроки ремонта площади Победы
10:21 сегодня
2 275
Meshootka

А зачем проводить слушания, если уже решили, что будут очередные "свечки"?

...
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Пустырь в центре Калуги застроят многоэтажными домами
09:48 сегодня
3 613
Василёк

кто-то на флажок засмотрелся ? А я говрил что он увеличит аварийность.

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Василёк

позорище на всю страну.

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22:37 13.09
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Василёк

главное чтоб в первомайске о чем-то отчетаться ? А что с площадью победы притихли, кп40 ? Облизывали-облизывали горуправу. Наговаривали на граждан, что им только из-за бардюров не комфортно. Пели песни, что как ни к августу, так к сентябрю доделают. И что теперь ? Очередной приступ коллективной импотенции ?

...
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22:36 13.09
3 968
mason

Сейчас проезжал по Пушкина, установили дополнительно знак "главная дорога" на Пушкина и на Королева. Теперь точно стало, как раньше 😀

...
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В Калуге поменяли разметку на улице Пушкина
20:54 13.09
11 2098
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