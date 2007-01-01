В Калуге опять сдвинули сроки ремонта площади Победы

На днях городские власти сообщили, что подрядчик должен завершить работы примерно за месяц – к середине октября.

Хотя по контракту всё должно было быть готово к 1 августа. А позже называлась дата 1 сентября.

- Подрядчику предъявлены штрафные санкции, - заявил 12 сентября городской голова Дмитрий Денисов.

Сейчас рабочие укладывают плитку на участке между улицами Степана Разина и Жукова. Там убрали кирпичный парапет, хотя перепад высот остался. Сейчас из плитки выложили несколько высоких ступенек. Их уже используют уличные торговцы.

Остановка общественного транспорта, который двигается со стороны улицы Ленина, перенесена ближе к Кирова. Позже вторую остановку временно перенесут ближе к скверу Защитников Отечества.

Также пока действует пешеходный переход с площади Победы в сторону улицы Жукова и через саму Жукова. Эти зебры вскоре обещают убрать, возле дороги появится ограждение.