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Авто и транспорт

Опубликована схема перекрытия улицы Кирова на время «Кросса нации»

Проезд будет закрыт на участке между улицами Московской и Плеханова, сообщили в городской управе.
Дмитрий Ивьев
14:00 сегодня
0 192
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Транспорт не сможет там двигаться в субботу, 21 сентября, с 8:30 до 14:00.

Напомним, в это время в центре города пройдут забеги «Кросса нации».

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Лента комментариев
mik27

Летом что они все делали

...
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mik27

Это там дом поджигали

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mik27

К новому году хоть сделают ?

...
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Mubuca

Лучше бы построили футбольный стадион.

...
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Пустырь в центре Калуги застроят многоэтажными домами
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3 1885
Meshootka

"...возле дороги появится ограждение" - очень странная логика. На таком же кольце - сквере Мира ограждение убрали...

...
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10:21 сегодня
2 512
Meshootka

А зачем проводить слушания, если уже решили, что будут очередные "свечки"?

...
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Пустырь в центре Калуги застроят многоэтажными домами
09:48 сегодня
3 1885
Василёк

кто-то на флажок засмотрелся ? А я говрил что он увеличит аварийность.

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Василёк

позорище на всю страну.

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Василёк

главное чтоб в первомайске о чем-то отчетаться ? А что с площадью победы притихли, кп40 ? Облизывали-облизывали горуправу. Наговаривали на граждан, что им только из-за бардюров не комфортно. Пели песни, что как ни к августу, так к сентябрю доделают. И что теперь ? Очередной приступ коллективной импотенции ?

...
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«Только ямы и разруха»: новый асфальт на улице Чижевского появится в 2025 году
22:36 13.09
3 1022
mason

Сейчас проезжал по Пушкина, установили дополнительно знак "главная дорога" на Пушкина и на Королева. Теперь точно стало, как раньше 😀

...
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11 2158
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