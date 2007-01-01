Опубликована схема перекрытия улицы Кирова на время «Кросса нации»
Проезд будет закрыт на участке между улицами Московской и Плеханова, сообщили в городской управе.
Транспорт не сможет там двигаться в субботу, 21 сентября, с 8:30 до 14:00.
Напомним, в это время в центре города пройдут забеги «Кросса нации».
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Лента комментариев
Василёк
главное чтоб в первомайске о чем-то отчетаться ? А что с площадью победы притихли, кп40 ? Облизывали-облизывали горуправу. Наговаривали на граждан, что им только из-за бардюров не комфортно. Пели песни, что как ни к августу, так к сентябрю доделают. И что теперь ? Очередной приступ коллективной импотенции ?...
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