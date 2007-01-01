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Опубликована схема перекрытия улицы Кирова на время «Кросса нации»

Дмитрий Ивьев

Проезд будет закрыт на участке между улицами Московской и Плеханова, сообщили в городской управе.

Дмитрий Ивьев 192 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники