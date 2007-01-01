«Только ямы и разруха»: новый асфальт на улице Чижевского появится в 2025 году
- Работы не ведутся уже несколько недель, никаких рабочих нет на улице Чижевского, только ямы и разруха, - написала 12 сентября местная жительница.
В министерстве строительства и ЖКХ Калужской области сообщили, что водоканал продолжает менять коммуникации в районе перекрестка с Теренинским переулком.
Закончить с трубами теперь обещают до конца года. А новый асфальт начнут класть только в 2025-м.
Напомним, накануне городской голова Дмитрий Денисов сообщил, что коммуникации не смогли поменять вовремя, но дорожники уже сейчас снимут верхний слой асфальта на улице Чижевского, чтобы хоть как-то подровнять проезжую часть.
Когда весь дом разгонят уже,весь город раскопают,и нечего не делают!Молодежная,Платова 3 неделю проезжаю,не каких изменений толком,кроме знаков.Чижевского уже второй год такая дорога,все сделать не могут,очередное лето прошло,не успели они..Склон тоже самое,и тд.Пора китайских властей пригласить в Калугу,и сделать как у них,казнь чиновников за не выполнение!...
Дмитрий Ивьев, в статье должна быть вся история до укладки асфальта - когда калужане начали жаловаться на отвратную дорогу, какие "рукожопики" делали ямочный ремонт, можно даже по-фамильно (страна должна знать своих героев), а не только название организации, когда срезали асфальт и сколько прошло времени до укладки. Ну и приблизительно, сколько матюков прозвучало в адрес чиновников во главе с Денисовым....