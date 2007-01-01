«Только ямы и разруха»: новый асфальт на улице Чижевского появится в 2025 году

Автомобилисты Калуги продолжают жаловаться на эту дорогу в соцсетях.

- Работы не ведутся уже несколько недель, никаких рабочих нет на улице Чижевского, только ямы и разруха, - написала 12 сентября местная жительница.

В министерстве строительства и ЖКХ Калужской области сообщили, что водоканал продолжает менять коммуникации в районе перекрестка с Теренинским переулком.

Закончить с трубами теперь обещают до конца года. А новый асфальт начнут класть только в 2025-м.

Напомним, накануне городской голова Дмитрий Денисов сообщил, что коммуникации не смогли поменять вовремя, но дорожники уже сейчас снимут верхний слой асфальта на улице Чижевского, чтобы хоть как-то подровнять проезжую часть.