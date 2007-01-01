В Калуге поменяли разметку на улице Пушкина

В районе стелы на перекрестке улиц Пушкина, Баумана и Королева установили знаки «Круговое движение».

Также вокруг стелы разметкой обозначили полосы для движения.

У остановок общественного транспорта на несколько метров перенесен пешеходный переход. Так же сделано на пересечении Баумана и Королева. Хотя старая краска на зебрах пока не стерлась, поэтому пешеходы двигаются хаотично – кто-то по новому переходу, кто-то по старому.

Напомним, организовать круговое движение там обещали ещё с весны.