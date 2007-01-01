Улицу Кирова в Калуге перекроют от Московской до Рылеева

В следующую субботу, 21 сентября, там пройдёт традиционный «Кросс нации».

В забегах поучаствует около 1500 человек.

Проезд на Кирова для всего транспорта будет закрыт с 8:30 до 14:00, сообщили в горуправе.

Также нельзя будет проехать по Театральной площади между Суворова и Кирова с 7:00 до 14:00.