Улицу Кирова в Калуге перекроют от Московской до Рылеева
В следующую субботу, 21 сентября, там пройдёт традиционный «Кросс нации».
В забегах поучаствует около 1500 человек.
Проезд на Кирова для всего транспорта будет закрыт с 8:30 до 14:00, сообщили в горуправе.
Также нельзя будет проехать по Театральной площади между Суворова и Кирова с 7:00 до 14:00.
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Виталий Гераськин
Всё ради платной парковки авось. А лиственница была нормальной, кроме одной и за это, я считаю, при нормальной власти нужно призывать к ответу всех ответственных. Но увы у нас власть не для людей. И дозвониться в управление городского хозяйства невозможно, телефоны левые, а куда говорят звонить, там трубки не берут....
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