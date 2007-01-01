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Главная Новости Авто и транспорт Улицу Кирова в Калуге перекроют от Московской до Рылеева
Новость дня Авто и транспорт

Улицу Кирова в Калуге перекроют от Московской до Рылеева

В следующую субботу, 21 сентября, там пройдёт традиционный «Кросс нации».
Дмитрий Ивьев
16:20 сегодня
0 382
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В забегах поучаствует около 1500 человек.

Проезд на Кирова для всего транспорта будет закрыт с 8:30 до 14:00, сообщили в горуправе.

Также нельзя будет проехать по Театральной площади между Суворова и Кирова с 7:00 до 14:00.

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Лента комментариев
SergeyKLG

Дегенераты, ничего в своей жизни не сделали, а только ломают. Заставить купить пару новых и рядом поставить.

...
Происшествия
В Калуге на камеру попало несколько человек, которые ломали теннисный стол
16:41 сегодня
1 596
ILR

Анастасия Каторгина, я вот местный житель, мне можно видео прислать и реакция будет мгновенная?. Или Вы работаете "в связке" с городскими чиновниками и показываете, что типа они работают?...😢

...
Общество
Калужане пожаловались на разбитый асфальт в поселке Силикатный
16:25 сегодня
2 626
ILR

В Воротынске нашли, а в Калуге не находят?.

...
Криминал
Калужского бизнесмена подозревают в мошенничестве при ремонте дороги
16:18 сегодня
1 877
ajax

"...находились с января по март в преступном сговоре..."; "В одном из подъездов они сбыли наркотики общим весом 1,47 грамма." "Теперь подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы. " ------------ Всё подробным образом рассказано, даже - слишком!)) Браво, автор!

...
Криминал
Двое калужан окажутся на скамье подсудимых за наркотики
15:43 сегодня
1 338
ajax

Над деревенской женщиной сейчас все поизгаляются! Если в Обнинске некая Котляр пачками прописывает и ей всё сходит с рук, то одинокой селянке - не позавидуешь!

...
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Калужанку оштрафовали на 100 тысяч за фиктивную регистрацию мигрантов
15:39 сегодня
1 334
ajax

А укоротить деревья в сквере Мира, где гнездится не одна сотня гадящих и орущих летающих, умные головы не додумались? ТАК И БУДЕТ ВСЁ В СКВЕРЕ ЗАСР...ТО, ЧТО НИ ПРИСЕСТЬ, НИ ПРОЙТИ???

...
Благоустройство
В Калуге спилили деревья на улице Гагарина
15:29 сегодня
7 1149
Виталий Гераськин

Всё ради платной парковки авось. А лиственница была нормальной, кроме одной и за это, я считаю, при нормальной власти нужно призывать к ответу всех ответственных. Но увы у нас власть не для людей. И дозвониться в управление городского хозяйства невозможно, телефоны левые, а куда говорят звонить, там трубки не берут.

...
Благоустройство
В Калуге спилили деревья на улице Гагарина
15:01 сегодня
7 1149
Kas9l

а для чего там ходить? Кто куда собрался там мигрировать? Из кофейни в КНИИТМУ или обратно? Там нет такого количества пешеходов, чтобы специально рисовать "зебру".

...
Благоустройство
В Калуге новый пешеходный переход появился у Каменного моста
14:20 сегодня
7 1504
maks17

Вполне даже нормальные актеры, зря вы так.Особенно Трубинер, лично мне

...
Культура
Опубликовано фото известных актёров на съёмке фильма в Калуге
14:17 сегодня
2 6270
maks17

Это только заезд - у нас пол Калуги такие улицы. Первомайка,Мичурина,заезд во двор поликлиника Красный Крест и это только за сегодня...Перечислять можно очень долго. Видать,не гуляет там Денисов

...
Общество
Калужане пожаловались на разбитый асфальт в поселке Силикатный
13:55 сегодня
2 626
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Фестиваль уличного кино и концерт ко Дню города: что подготовили для калужан в ближайшие дни
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