В Калуге провели ямочный ремонт на улице Братьев Луканиных

Ямы заделали после того, как к городскому голове Дмитрию Денисову обратилась местная жительница, рассказал чиновник в среду, 11 сентября.

- Ямы оперативно заделали, - прокомментировал Денисов. - В ближайшие планы поставили улицы Георгия Амелина и Петра Тарасова. В центре города ямочный ремонт также продолжается.