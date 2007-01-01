В Калуге провели ямочный ремонт на улице Братьев Луканиных
Ямы заделали после того, как к городскому голове Дмитрию Денисову обратилась местная жительница, рассказал чиновник в среду, 11 сентября.
- Ямы оперативно заделали, - прокомментировал Денисов. - В ближайшие планы поставили улицы Георгия Амелина и Петра Тарасова. В центре города ямочный ремонт также продолжается.
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Виталий Гераськин
Всё ради платной парковки авось. А лиственница была нормальной, кроме одной и за это, я считаю, при нормальной власти нужно призывать к ответу всех ответственных. Но увы у нас власть не для людей. И дозвониться в управление городского хозяйства невозможно, телефоны левые, а куда говорят звонить, там трубки не берут....
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