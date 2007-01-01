Для Калуги закупили 10 снегоуборочных машин
Техника должна прибыть в наш город уже в сентябре, сообщил 10 сентября губернатор Владислав Шапша.
Деньги на машины выделили из областного бюджета после того, как прошлой зимой в городе наблюдались проблемы с уборкой.
Губернатор поручил заранее решить вопрос с кадрами, чтобы техника не стояла без водителей.
Шапша предупредил чиновников горуправы Калуги, что прошлогодние ошибки повторять нельзя.
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kostindima
Ну тогда и под арками у 5 корпуса Бауманского и где вход в парк Культуры сделайте переход, там постоянно бегают через дорогу, а ничего, сойдет, 20 метров до перехода пройти не судьба. А еще лучше прямо на мосту нарисовать, чтобы туристам/пешеходам было удобно осматривать открывающиеся виды....
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