Для Калуги закупили 10 снегоуборочных машин

Техника должна прибыть в наш город уже в сентябре, сообщил 10 сентября губернатор Владислав Шапша.

Деньги на машины выделили из областного бюджета после того, как прошлой зимой в городе наблюдались проблемы с уборкой.

Губернатор поручил заранее решить вопрос с кадрами, чтобы техника не стояла без водителей.

Шапша предупредил чиновников горуправы Калуги, что прошлогодние ошибки повторять нельзя.