«Автобусов не будет, ждите аварийку»: дерево перекрыло проезд на улице Азаровской в Калуге
В редакцию обратился читатель, который рассказал, что на улице Азаровской сухое дерево упало на провода и перекрыло движение.
- Транспорт встал. Эти два троллейбуса стоят, а остальных направляют на Кубяка, - отметил мужчина. - Я позвонил в диспетчерскую и поинтересовался будет ли замена троллейбусам, поехавшим на Кубяка? У нас же есть автобусы... Но, увы, мне ответили, что автобусов не будет, ждите аварийку. замены не будет. Никаких сроков не назвали. Люди сидят на остановке - много бабулек с электрички с рюкзаками, детей.
Мы обратились с данной проблемой в УКТ. Там нам ответили, что дерево уже убрали.
Ну тогда и под арками у 5 корпуса Бауманского и где вход в парк Культуры сделайте переход, там постоянно бегают через дорогу, а ничего, сойдет, 20 метров до перехода пройти не судьба. А еще лучше прямо на мосту нарисовать, чтобы туристам/пешеходам было удобно осматривать открывающиеся виды....