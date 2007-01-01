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Авто и транспорт

«Автобусов не будет, ждите аварийку»: дерево перекрыло проезд на улице Азаровской в Калуге

Софья Фирсова
16:01 сегодня
0 434
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В редакцию обратился читатель, который рассказал, что на улице Азаровской сухое дерево упало на провода и перекрыло движение.

- Транспорт встал. Эти два троллейбуса стоят, а остальных направляют на Кубяка, - отметил мужчина. - Я позвонил в диспетчерскую и поинтересовался будет ли замена троллейбусам, поехавшим на Кубяка? У нас же есть автобусы... Но, увы, мне ответили, что автобусов не будет, ждите аварийку. замены не будет. Никаких сроков не назвали. Люди сидят на остановке - много бабулек с электрички с рюкзаками, детей.

Мы обратились с данной проблемой в УКТ. Там нам ответили, что дерево уже убрали.

 

 

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