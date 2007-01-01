В Калуге появилась новая подсветка пешеходных переходов
На улице Набережной установили табло, которые загораются, когда к переходу подходят люди, рассказали 10 сентября в городской управе.
Работы проведены за счет частной компании.
Такая подсветка смонтирована на двух переходах на Набережной, где, напомним, скорость ограничена 40 км/ч.
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Лента комментариев
kostindima
Ну тогда и под арками у 5 корпуса Бауманского и где вход в парк Культуры сделайте переход, там постоянно бегают через дорогу, а ничего, сойдет, 20 метров до перехода пройти не судьба. А еще лучше прямо на мосту нарисовать, чтобы туристам/пешеходам было удобно осматривать открывающиеся виды....
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