574 Фото: горуправа Калуги.

В Калуге появилась новая подсветка пешеходных переходов

Дмитрий Ивьев

На улице Набережной установили табло, которые загораются, когда к переходу подходят люди, рассказали 10 сентября в городской управе.

Дмитрий Ивьев 574 Фото: горуправа Калуги. Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники