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Новость дня Авто и транспорт

Калуга рассчитывает закупить 80 новых троллейбусов

Но это получится сделать только после принятия федеральной программы по развитию электрического транспорта, сообщили в понедельник, 9 сентября, на планерке в городской управе.
Дмитрий Ивьев
15:09 сегодня
0 418
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Ожидается, что программа может появиться в 2025-2026 годах.

Калуга будет подавать заявку на покупку 80 новых троллейбусов.

Также за счет городского бюджета вскоре должно начаться проектирование нового депо для «Управления калужского троллейбуса».

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Лента комментариев
Александр KU

Клещи уже в черте города кусают. Вообще забили на обработку!

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Александр KU

Поэтому весь город перекопан?

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В Калужской области 97% объектов ЖКХ подготовили к отопительному сезону
13:22 сегодня
1 376
Александр KU

Не хрен ставить машины во дворах и натягивать цепочки там гле раньше был газон. Везде этот автохлам, потом удивляемся почему в Калуге люди не доживают до 50-60 лет, да потому что ленивые, купил машину, купи гараж или ставь на стоянку. Привыкли к бесплатному. Платите тогда отчисления за исправления экологии.

...
Криминал
Калужанка сожгла машину соседа
13:21 сегодня
1 697
5588

Очередной унылый "шедевр" на государственные деньги ...😡

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12:06 сегодня
1 1057
5588

Курва.... Временные неудобства? Это шутка такая? Не нашел в тексте слова - лопата....

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Новый асфальт на улице Московской в Калуге положат на следующей неделе
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2 1280
5588

Дурная голова ногам покоя не дает... Сначала деревья пытались обрезать- но поняли что не умеют, теперь решили все спилить нафиг - но вскоре поймут что нужно раскорчевывать и сажать новые - а они это не умеют...

...
Благоустройство
В Калуге начали массово выпиливать деревья
12:01 сегодня
6 3234
5588

Благостно 😇

...
Благоустройство
В Калуге отказались от постройки деревянных ворот в сквере Волкова за 5 миллионов рублей
11:57 сегодня
3 1754
5588

Сегодня такой экземпляр по Барикад шпарил по осевой линии и возмущался что его не пропускают ....

...
Происшествия
В Калужской области автомобиль сбил велосипедиста
11:56 сегодня
3 831
5588

Просто калужане изучили места установки камер и стараютс не попадаться, а как "гоняли" так и "гоняют"... 140-160 вполне себе не редкость... Все эти данные с камер - оправдание вымогательства. Профилактики и безопасности в этом нет ни на копейку.

...
Авто и транспорт
Калужане стали меньше гонять на дорогах
11:54 сегодня
2 604
Den83

Просто выучили где стоят камеры

...
Авто и транспорт
Калужане стали меньше гонять на дорогах
11:32 сегодня
2 604
Афиша
Фестиваль уличного кино и концерт ко Дню города: что подготовили для калужан в ближайшие дни
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