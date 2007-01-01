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Калуга рассчитывает закупить 80 новых троллейбусов

Дмитрий Ивьев

Но это получится сделать только после принятия федеральной программы по развитию электрического транспорта, сообщили в понедельник, 9 сентября, на планерке в городской управе.

Дмитрий Ивьев 418 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники