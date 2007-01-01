Калуга рассчитывает закупить 80 новых троллейбусов
Но это получится сделать только после принятия федеральной программы по развитию электрического транспорта, сообщили в понедельник, 9 сентября, на планерке в городской управе.
Ожидается, что программа может появиться в 2025-2026 годах.
Калуга будет подавать заявку на покупку 80 новых троллейбусов.
Также за счет городского бюджета вскоре должно начаться проектирование нового депо для «Управления калужского троллейбуса».
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Лента комментариев
Александр KU
Не хрен ставить машины во дворах и натягивать цепочки там гле раньше был газон. Везде этот автохлам, потом удивляемся почему в Калуге люди не доживают до 50-60 лет, да потому что ленивые, купил машину, купи гараж или ставь на стоянку. Привыкли к бесплатному. Платите тогда отчисления за исправления экологии....
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