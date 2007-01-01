Трассу М3 «Украина» перекроют на границе Калужской области
С 11 по 13 сентября ночью там будет проводиться монтаж балок пролетных строений путепровода, рассказали в Автодоре.
Из-за этого на короткие промежутки будут перекрывать движение.
Дорожники отметили, что работы запланированы на период с полуночи до 4 утра.
Объезд возможен по трассам А130 и А108.
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Людмила Матвеева(Архипова )
У нас 10.2022 спилили 42 дерева за домом Степана Разина 99. Звонили спрашивали почему. Ответили, что у нас шесть аварийных деревьев. Потом, что ЖКХ решает какие деревья рубить. Ничего не посадили. Посадка будет когда прийдут деньги на посадку. И воз и ныне там. Мы смотрим на окна КЭМзы они на нас....
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