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Трассу М3 «Украина» перекроют на границе Калужской области

Дмитрий Ивьев

С 11 по 13 сентября ночью там будет проводиться монтаж балок пролетных строений путепровода, рассказали в Автодоре.

Дмитрий Ивьев 371 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники