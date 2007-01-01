Калужане стали меньше гонять на дорогах

Опубликована официальная статистика с 30 августа по 5 сентября.

За неделю дорожные камеры зафиксировали 37 703 нарушения, хотя в течение лета аналогичные показатели составляли 60-80 тысяч.

Чаще всего водители Калужской области превышали скорость – 25 265 раз, сообщили в понедельник в региональном центре безопасности дорожного движения.

6952 раза автолюбители нарушили правила проезда перекрестков.

4559 раз калужане не пристегнулись ремнем безопасности.

436 раз автомобилисты парковались в запрещенном месте.

289 водителей выехали на встречную полосу.

105 раз калужане не пропустили пешеходов.

97 человек попали на камеру во время движения по обочине.