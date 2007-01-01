Калужане стали меньше гонять на дорогах
За неделю дорожные камеры зафиксировали 37 703 нарушения, хотя в течение лета аналогичные показатели составляли 60-80 тысяч.
Чаще всего водители Калужской области превышали скорость – 25 265 раз, сообщили в понедельник в региональном центре безопасности дорожного движения.
6952 раза автолюбители нарушили правила проезда перекрестков.
4559 раз калужане не пристегнулись ремнем безопасности.
436 раз автомобилисты парковались в запрещенном месте.
289 водителей выехали на встречную полосу.
105 раз калужане не пропустили пешеходов.
97 человек попали на камеру во время движения по обочине.
У нас 10.2022 спилили 42 дерева за домом Степана Разина 99. Звонили спрашивали почему. Ответили, что у нас шесть аварийных деревьев. Потом, что ЖКХ решает какие деревья рубить. Ничего не посадили. Посадка будет когда прийдут деньги на посадку. И воз и ныне там. Мы смотрим на окна КЭМзы они на нас....