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Калужане стали меньше гонять на дорогах

Опубликована официальная статистика с 30 августа по 5 сентября.
Дмитрий Ивьев
10:48 сегодня
2 344
Фото: ЦБДД.
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За неделю дорожные камеры зафиксировали 37 703 нарушения, хотя в течение лета аналогичные показатели составляли 60-80 тысяч.

Чаще всего водители Калужской области превышали скорость – 25 265 раз, сообщили в понедельник в региональном центре безопасности дорожного движения.

6952 раза автолюбители нарушили правила проезда перекрестков.

4559 раз калужане не пристегнулись ремнем безопасности.

436 раз автомобилисты парковались в запрещенном месте.

289 водителей выехали на встречную полосу.

105 раз калужане не пропустили пешеходов.

97 человек попали на камеру во время движения по обочине.

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Всего: 2 комментария
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Лента комментариев
5588

Благостно 😇

...
Благоустройство
В Калуге отказались от постройки деревянных ворот в сквере Волкова за 5 миллионов рублей
11:57 сегодня
3 1665
5588

Сегодня такой экземпляр по Барикад шпарил по осевой линии и возмущался что его не пропускают ....

...
Происшествия
В Калужской области автомобиль сбил велосипедиста
11:56 сегодня
3 706
5588

Просто калужане изучили места установки камер и стараютс не попадаться, а как "гоняли" так и "гоняют"... 140-160 вполне себе не редкость... Все эти данные с камер - оправдание вымогательства. Профилактики и безопасности в этом нет ни на копейку.

...
Авто и транспорт
Калужане стали меньше гонять на дорогах
11:54 сегодня
2 342
Den83

Просто выучили где стоят камеры

...
Авто и транспорт
Калужане стали меньше гонять на дорогах
11:32 сегодня
2 342
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

И улицу назвали кощунственно "Богородицкая", где живут в своих замках, построенных на деньги заработанные "непосильным трудом" одни калужские "олигархи".

...
Благоустройство
Власти Калуги ищут владельцев заборов
11:14 сегодня
1 765
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Лейтенант Василий Прончищев был незаурядным человеком, ведь он достиг самой северной точки Великой экспедиции. Но больше этого прославил его должностной проступок, начав путешествие он тайно взял на борт жену,  пример любви и трагической загадки гибели супругов.

...
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9 сентября родился известный краевед Александр Кандидов
08:35 сегодня
3 4022
mrTJohn

к урнам голосования в Калуге пришло 9,9% избирателей

...
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В Калуге к полудню воскресенья зафиксирована самая низкая в регионе явка на выборы
07:23 сегодня
2 1581
Александр KU

В очередной раз показывает полное не уважение автомобилистов к другим живым организмам

...
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В Калужской области автомобиль сбил велосипедиста
22:36 08.09
3 706
Людмила Матвеева(Архипова )

У нас 10.2022 спилили 42 дерева за домом Степана Разина 99. Звонили спрашивали почему. Ответили, что у нас шесть аварийных деревьев. Потом, что ЖКХ решает какие деревья рубить. Ничего не посадили. Посадка будет когда прийдут деньги на посадку. И воз и ныне там. Мы смотрим на окна КЭМзы они на нас.

...
Благоустройство
В Калуге начали массово выпиливать деревья
21:56 08.09
5 3123
ajax

Слишком много подробностей, даже - чересчур! Не стыдно подобные "новости" постить?

...
Происшествия
В Калужской области автомобиль сбил велосипедиста
21:56 08.09
3 706
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Фестиваль уличного кино и концерт ко Дню города: что подготовили для калужан в ближайшие дни
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