В Калуге киношники перекрыли улицу Никитина

В районе перекрестка с улицей Луначарского проезд затруднен с воскресенья, 8 сентября.

Транспорт съемочной группы припаркован у края проезжей части в районе больницы.

Но так как дорога в этом месте узкая, двигающимся со стороны Луначарского машинам приходится ждать, когда их пропустят встречные автомобили.

Напомним, на прошлой неделе ради съемок кино полностью перекрывали улицу Декабристов.