В Калуге киношники перекрыли улицу Никитина
В районе перекрестка с улицей Луначарского проезд затруднен с воскресенья, 8 сентября.
Транспорт съемочной группы припаркован у края проезжей части в районе больницы.
Но так как дорога в этом месте узкая, двигающимся со стороны Луначарского машинам приходится ждать, когда их пропустят встречные автомобили.
Напомним, на прошлой неделе ради съемок кино полностью перекрывали улицу Декабристов.
Лента настроения
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Людмила Матвеева(Архипова )
У нас 10.2022 спилили 42 дерева за домом Степана Разина 99. Звонили спрашивали почему. Ответили, что у нас шесть аварийных деревьев. Потом, что ЖКХ решает какие деревья рубить. Ничего не посадили. Посадка будет когда прийдут деньги на посадку. И воз и ныне там. Мы смотрим на окна КЭМзы они на нас....
Афиша