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Новость дня Авто и транспорт

На площади Победы в Калуге перенесли остановку

С субботы, 7 сентября, транспорт, который следует со стороны улицы Ленина, останавливается ближе к улице Кирова – до перекрестка со Степана Разина.
Дмитрий Ивьев
12:55 сегодня
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Хотя на прежней остановке также стоят люди. Утром там останавливался для посадки и высадки людей как минимум один троллейбус №18. Также притормаживала маршрутка.

На участке между улицами Степана Разина и Жукова рабочие взялись за тротуар. Там ломают кирпичный парапет.

Сроки окончания работ пока не называются. Ранее городские чиновники заявляли, что ремонт должен завершиться 1 сентября, а на информационных стендах указано 1 августа.

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