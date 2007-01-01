На площади Победы в Калуге перенесли остановку
Хотя на прежней остановке также стоят люди. Утром там останавливался для посадки и высадки людей как минимум один троллейбус №18. Также притормаживала маршрутка.
На участке между улицами Степана Разина и Жукова рабочие взялись за тротуар. Там ломают кирпичный парапет.
Сроки окончания работ пока не называются. Ранее городские чиновники заявляли, что ремонт должен завершиться 1 сентября, а на информационных стендах указано 1 августа.
Вопрос к Руководителю управления городским зозяйством Александру Альбертовичу: как определяется процент поражения зелёного насаждения, почему не решается вопрос замены больных деревьев на молодые здоровые одновременно? Нарушается биобаланс экосистемы. По всему городу голый асфальт и уничтоженная трава. Вы понимаете к чему приведёт опустынивание и уничтожение зелёных насажденмй?...