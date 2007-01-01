На площади Победы в Калуге перенесли остановку

С субботы, 7 сентября, транспорт, который следует со стороны улицы Ленина, останавливается ближе к улице Кирова – до перекрестка со Степана Разина.

Хотя на прежней остановке также стоят люди. Утром там останавливался для посадки и высадки людей как минимум один троллейбус №18. Также притормаживала маршрутка.

На участке между улицами Степана Разина и Жукова рабочие взялись за тротуар. Там ломают кирпичный парапет.

Сроки окончания работ пока не называются. Ранее городские чиновники заявляли, что ремонт должен завершиться 1 сентября, а на информационных стендах указано 1 августа.