Новый асфальт на улице Московской в Калуге положат на следующей неделе

Жалобу на днях опубликовал в соцсетях один из автомобилистов:

- Я вот понять не могу, зачем по улице Московской на мосту сняли асфальтовое покрытие. Это издевательство над жителями Калуги. Три недели прошло. Асфальт новый не положили. Каждый бьёт подвеску машины, в час пик там пробки. Неужели нельзя снять асфальт и положить новый. Что для этого надо?

В городской управе обнадежили водителей. Работы скоро должны возобновиться.

- По информации от подрядчика, произошла задержка в поставке материалов, - заявили чиновники 6 сентября. - Планируют провести укладку асфальта до конца следующей недели. Приносим извинения за временные неудобства.