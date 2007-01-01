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Новость дня Авто и транспорт

Стали известны сроки асфальтирования улицы Билибина в Калуге

10:57 сегодня
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Фото: Яндекс.Карты.
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На участке между улицами Московской и Ленина сняли старый асфальт, а новый долгое время не появляется.

В городской управе 6 сентября сообщили, что работы должны пройти до конца года. Позже появилось уточнение: асфальт начнут укладывать на следующей неделе.

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Вопрос к Руководителю управления городским зозяйством Александру Альбертовичу: как определяется процент поражения зелёного насаждения, почему не решается вопрос замены больных деревьев на молодые здоровые одновременно? Нарушается биобаланс экосистемы. По всему городу голый асфальт и уничтоженная трава. Вы понимаете к чему приведёт опустынивание и уничтожение зелёных насажденмй?

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