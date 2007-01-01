В Калуге перенесут остановку на площади Победы

С 7 сентября автобусы и троллейбусы будут останавливаться не у сетевого магазина между Разина и Жукова, а рядом с банком между Кирова и Разина.

Это связано с ремонтом тротуара на участке между улицами Разина и Жукова, рассказали в городской управе.

Сроки окончания ремонта пока не называются.

Напомним, по контракту подрядчик должен был завершить всё на площади Победы до 1 августа. Позже представители горуправы называли дату 1 сентября.