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Новость дня Авто и транспорт

В Калуге перенесут остановку на площади Победы

С 7 сентября автобусы и троллейбусы будут останавливаться не у сетевого магазина между Разина и Жукова, а рядом с банком между Кирова и Разина.
Дмитрий Ивьев
14:41 сегодня
1 691
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Это связано с ремонтом тротуара на участке между улицами Разина и Жукова, рассказали в городской управе.

Сроки окончания ремонта пока не называются.

Напомним, по контракту подрядчик должен был завершить всё на площади Победы до 1 августа. Позже представители горуправы называли дату 1 сентября.

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Всего: 1 комментарий
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Лента комментариев
elisei

Какие троллейбусы?3 едет на Степана Разина,а с нее около Сбербанка останавливается,18 как раз около Атака,я так понимаю его перенесут к Альфа Банк(который открылся).Там же и остальные все маршруты.

...
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17:00 сегодня
1 672
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Такой сам собьет с таким светом.

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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Она наверное имела ввиду вот это:

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shurup

Как Ваш коммент связан с трагическим происшествием на трасса?

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SergeyKLG

Потом так же рьяно начали бы сажать новые деревья!

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andrey3559

Где установили?

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Bungee

Как отметила Авдеева, такие камеры помогают повысить дисциплину водителей.

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14:51 сегодня
2 495
ILR

Тот кто это всё придумывает - как поднять бабосики на ровном месте, уже даже и не стесняются. Все видят, только почему-то у массы проверяющих органов, а также у Губернатора глаза закрыты чёрными, причёрными очками.

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13:14 сегодня
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РодомИзСССР

Если в области что-то сделают, то для всех всё замечательно, а как в Калуге- то люди начинают гундеть и находят тысячу причин почему это плохо.

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12:24 сегодня
6 936
Александр KU

За 5 миллионов можно построить два дома барнхауза.

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