В Калуге перенесут остановку на площади Победы
С 7 сентября автобусы и троллейбусы будут останавливаться не у сетевого магазина между Разина и Жукова, а рядом с банком между Кирова и Разина.
Это связано с ремонтом тротуара на участке между улицами Разина и Жукова, рассказали в городской управе.
Сроки окончания ремонта пока не называются.
Напомним, по контракту подрядчик должен был завершить всё на площади Победы до 1 августа. Позже представители горуправы называли дату 1 сентября.
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