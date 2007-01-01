Дороги в Бабынинском районе отремонтировали по нацпроекту

В Бабынино привели в порядок 1,2 километра улицы Ленина и 450 метров улицы Моторной.

В поселке Воротынск отремонтировали 1,16 километра улицы Труда. Еще 240 метров привел в порядок в селе Куракино.

Также в селе Вязовна завершен очередной этап ремонта дороги «Бабынино — Сабуровщино — Газоровод» — Утешево — с. Вязовна».

Работы велись в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», рассказали 6 сентября в правительстве региона.