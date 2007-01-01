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Авто и транспорт

Дороги в Бабынинском районе отремонтировали по нацпроекту

В Бабынино привели в порядок 1,2 километра улицы Ленина и 450 метров улицы Моторной.
Дмитрий Ивьев
12:07 сегодня
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В поселке Воротынск отремонтировали 1,16 километра улицы Труда. Еще 240 метров привел в порядок в селе Куракино.

Также в селе Вязовна завершен очередной этап ремонта дороги «Бабынино — Сабуровщино — Газоровод» — Утешево — с. Вязовна».

Работы велись в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», рассказали 6 сентября в правительстве региона.

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Лента комментариев
elisei

Какие троллейбусы?3 едет на Степана Разина,а с нее около Сбербанка останавливается,18 как раз около Атака,я так понимаю его перенесут к Альфа Банк(который открылся).Там же и остальные все маршруты.

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Такой сам собьет с таким светом.

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Она наверное имела ввиду вот это:

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shurup

Как Ваш коммент связан с трагическим происшествием на трасса?

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Потом так же рьяно начали бы сажать новые деревья!

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ILR

Тот кто это всё придумывает - как поднять бабосики на ровном месте, уже даже и не стесняются. Все видят, только почему-то у массы проверяющих органов, а также у Губернатора глаза закрыты чёрными, причёрными очками.

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