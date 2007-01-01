В Калужской области установили девять новых дорожных камер

Они закуплены и смонтированы в течение нынешнего года, рассказала 6 сентября министр финансов региона Валентина Авдеева.

Два мобильных комплекса фотовидеофиксации и семь стационарных появились благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Стоимость такого оборудования – более 50 миллионов рублей.

Как отметила Авдеева, такие камеры помогают повысить дисциплину водителей.