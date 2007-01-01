В Калужской области установили девять новых дорожных камер
Они закуплены и смонтированы в течение нынешнего года, рассказала 6 сентября министр финансов региона Валентина Авдеева.
Два мобильных комплекса фотовидеофиксации и семь стационарных появились благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
Стоимость такого оборудования – более 50 миллионов рублей.
Как отметила Авдеева, такие камеры помогают повысить дисциплину водителей.
Лента настроения
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Афиша