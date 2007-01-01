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Авто и транспорт

В Калужской области установили девять новых дорожных камер

Дмитрий Ивьев
11:59 сегодня
2 503
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Они закуплены и смонтированы в течение нынешнего года, рассказала 6 сентября министр финансов региона Валентина Авдеева.

Два мобильных комплекса фотовидеофиксации и семь стационарных появились благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Стоимость такого оборудования – более 50 миллионов рублей.

Как отметила Авдеева, такие камеры помогают повысить дисциплину водителей.

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Всего: 2 комментария
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Лента комментариев
elisei

Какие троллейбусы?3 едет на Степана Разина,а с нее около Сбербанка останавливается,18 как раз около Атака,я так понимаю его перенесут к Альфа Банк(который открылся).Там же и остальные все маршруты.

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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Такой сам собьет с таким светом.

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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Она наверное имела ввиду вот это:

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shurup

Как Ваш коммент связан с трагическим происшествием на трасса?

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SergeyKLG

Потом так же рьяно начали бы сажать новые деревья!

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andrey3559

Где установили?

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В Калужской области установили девять новых дорожных камер
14:55 сегодня
2 495
Bungee

Как отметила Авдеева, такие камеры помогают повысить дисциплину водителей.

...
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В Калужской области установили девять новых дорожных камер
14:51 сегодня
2 495
ILR

Тот кто это всё придумывает - как поднять бабосики на ровном месте, уже даже и не стесняются. Все видят, только почему-то у массы проверяющих органов, а также у Губернатора глаза закрыты чёрными, причёрными очками.

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Если в области что-то сделают, то для всех всё замечательно, а как в Калуге- то люди начинают гундеть и находят тысячу причин почему это плохо.

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За 5 миллионов можно построить два дома барнхауза.

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