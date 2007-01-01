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Авто и транспорт

В Калуге отменили поезда до Москвы

Электрички и экспрессы не будут ходить в субботу и воскресенье, 7-8 сентября, следует из расписания на сайте РЖД.
Дмитрий Ивьев
09:07 сегодня
0 3419
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В Московской железной дороге пояснили, что изменения расписания связаны со строительными работами.

В субботу с Калуги-1 до Москвы можно добраться только на четырех поездах дальнего следования. Цена плацкарта начинается от 1368 рублей. Из Москвы в Калугу в этот день поедут две электрички в 3:43 и 5:22, а также три поезда дальнего следования.

На воскресенье, 8 сентября, с Калуги-1 в Москву поедут три поезда дальнего следования. Обратно – два.

С Калуги-2 добраться до Москвы 7 сентября можно будет на четырех поездах, в том числе двухэтажных брянских.  А в воскресенье – на пяти.

UPD. По уточненным данным, поезда в Москву в эти дни всё-таки пойдут, но будут следовать не до Киевского вокзала, а до станции Аминьевская на окраине города. Оттуда пассажиры смогут добраться на другом транспорте.

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Лента комментариев
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