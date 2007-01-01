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На три месяца закроют дорогу между Калужской и Тульской областями

Дмитрий Ивьев

Из-за ремонта с 8 сентября будет перекрыт участок от тульской деревни Малое Савватеево до села Петрищево в Тарусском районе.

Дмитрий Ивьев 955 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники