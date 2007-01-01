На три месяца закроют дорогу между Калужской и Тульской областями
Из-за ремонта с 8 сентября будет перекрыт участок от тульской деревни Малое Савватеево до села Петрищево в Тарусском районе.
Объехать можно будет только через Калугу.
Вновь открыть дорогу обещают 30 ноября, сообщили в министерстве транспорта региона.
Лента настроения
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
aknis
Вроде с 2019 года решили землю давать только тем многодетным, которые состоят в очереди нуждающихся, т.е. у них минимальный доход или нет жилья. Получается люди с тремя и более детьми без дохода и/или жилья должны по мнению властей построить себе жильё в чистом поле без коммуникаций? Наши чиновники свели федеральную программу к формализму, и забыли про нее как страшный сон....
Афиша