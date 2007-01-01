+10...+11 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт На три месяца закроют дорогу между Калужской и Тульской областями
Новость дня Авто и транспорт

На три месяца закроют дорогу между Калужской и Тульской областями

Из-за ремонта с 8 сентября будет перекрыт участок от тульской деревни Малое Савватеево до села Петрищево в Тарусском районе.
Дмитрий Ивьев
16:06 сегодня
0 955
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Объехать можно будет только через Калугу.

Вновь открыть дорогу обещают 30 ноября, сообщили в министерстве транспорта региона.

Новости по тегу
дороги
Лента настроения
15 оценили
40%
7%
0%
7%
27%
20%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Н.Влюбчивый

Городу нужны специалисты, а не бездельники из калужского педа.

...
Авто и транспорт
Транспорт Калуги перестал отображаться на онлайн-карте
16:23 сегодня
1 1926
aknis

Вроде с 2019 года решили землю давать только тем многодетным, которые состоят в очереди нуждающихся, т.е. у них минимальный доход или нет жилья. Получается люди с тремя и более детьми без дохода и/или жилья должны по мнению властей построить себе жильё в чистом поле без коммуникаций? Наши чиновники свели федеральную программу к формализму, и забыли про нее как страшный сон.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Почему участки для многодетных под Калугой заросли лесом
16:19 сегодня
2 3227
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге возникли проблемы с заменой теплотрасс
16:17 сегодня
4 1683
SergeyKLG

Опять дефектные Лиазы!

...
Авто и транспорт
Калуга закупит ещё 30 автобусов за 718 миллионов рублей
15:47 сегодня
1 772
ILR

Похоже уже готовит жителей, что в срок не уложиться. И как обычно никакой конкретики.

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге возникли проблемы с заменой теплотрасс
14:10 сегодня
4 1683
mik27

На жукова постоянно воняет за железнодорожным переездом как постоили жк маршал

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге жалуются на вонь в центре города
13:03 сегодня
1 770
VGA

Вензеля не понравились? )

...
Общество
Калужанин сделал красивый снимок Большой Медведицы
12:57 сегодня
2 1262
Meshootka

"По словам чиновника, он ходит пешком по городу и сам всё видит."

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге возникли проблемы с заменой теплотрасс
12:14 сегодня
4 1683
ecilop

" ...В Калуге возникли проблемы с заменой теплотрасс..."

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге возникли проблемы с заменой теплотрасс
11:43 сегодня
4 1683
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

 

...
Общество
5 сентября в Калуге начала действовать женская Учительская семинария
11:14 сегодня
3 3562
Афиша
Фестиваль уличного кино и концерт ко Дню города: что подготовили для калужан в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6Ik5lMmJYam9XUGdFdXZNRmFob3FlOGc9PSIsInZhbHVlIjoiZGQwWU9aZ0xYbFFMSFZvMzFHdU8zS2RRVWFxWEg1MTBUcmhxWjFMYVJ4ZGNJVU5NTjBHQXhqdnB3ZStWNXlBTzRuV3g3TnR5OEJvVnNqVUNlVVprMDZaV2pGUVRseEtvOXIyc0pLT2d5TDVwR1dMMzBlRDQ1NXluRHVpNis2cmhyWUNRUjFzdDlwYU4zdUJIR3B1ZkR1VHZuUG9mV1hGTm5LMEk4R1pPWGlQbkt6Sy9LNURGQmRCeG9SNTU1VGNScWhUMW83QWxuQWMxWmFoUEQ0Qy9jS2RJaUNkdXVsbE1yTG50Rm5Yc0tzMENraXp1cTJ6czZIL1JtcWhZallRN29oRDgzaWFvU1hSdG90ZkhXc2pQK294TnVzbFN6cGpmWnExR0pFUlZkSDJzT0VZd0lwcCtFMXRUTHBrc3lHaEdWaklGNC9KTlNESnBGSWsrRGZua3FnOHRZTmMwSWNiQU1BSG9UU1cvM0lhTnVYc29uME1IVVUvdXhCbURKREErZVBkTDhFM1NMTnRlY1hVdUJDQVFWSWdFTytyZTMrRVRycUtlTDJGSENvd0lFS1Y3MVJ0L1UrcEJMaW9MSlVNZ2tqVTNwTWJPK1FqVk9Dc1hwN0dSODBCWDVoblBCU0JCeEQrT2tiaG84YlNWV3gzSjQ2QXU1LzB6YkFlYWNOYzc3UTdsa2lnWmlmbFVwTHNJTTBCU2VySUFCaER5VEZ3dWhqbGY5bkVqaHRmcElxZDBjUmFPQVpGS1I1Q2tXWjBmRUJWRENFRkt6N1ZYNzVjbzdnVEN4MlMvWFN0MU02WjNWV2JaNmp6NXJVZEdBOU1xaXJVMFdPc2JTanB1RHUvaiIsIm1hYyI6ImM5MDA0OWMwN2NmM2MwYWIwNDhlN2IyMTA0OGNmYWU4MzlkNmVmMDA0NjZkZjMxODVlMWJjNmVlMDc2N2I0NzciLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IkpTWlcyczdxMG53MFZqOWZhRFcyUEE9PSIsInZhbHVlIjoiaG1mMzlOV0YzbUtvK08yK2NjdUsvcklTVGVBUzZpNm5Mamc5WS91MEoxc0VpVFZvcEVIaWJsZzJRSktYN01zM3BGeC9NSU1lOTNTbyt4QWgxTTNPRVVaam1EY3FZS2tzTGpVeXRqaCt6dnMrK1pGZXhORG5qaXMzVy8rc2x5b0FIRGMzY1dMTkp4S3hsVmRKUkl1WkR3WGRxNUlMQW1YdTZ4YUhNVGhNdU0yTDQ4SS9ZdHhwSnBTTmlpQkhIU3RLamRiUFhwYm5qUmZZakthK3BLeGpZbEhvOGVKVktsWW9SN21HNVdMSjQ0WTRlamhGaGEzTUJlMTJudTlsTFNQdVREZExhZ0RadDQ5dlJPVmV0aXg2ZTFxZzdMdkhUZ1A0WUVKWjZUaSs1SE8zRXhld1VQR3NuZnhOWEZaWlplbTR4aFVDNzZiclU4dFFMWmNnalUydkhHQmZIazBQaFRBSEJ5SHB4WEFCVnVkS1NpQ2VRbk5LU0dRZGJicjhTQVZQZ0V6dE44cHZZQkNHdHdTdHI3TUVNQXUwYXNzTUVGU0pnTDhXMWg3NEVWd0hhOWgrbmtuTUpudUszcUFwSWQxUSIsIm1hYyI6ImFjM2RhMjFhMzdhODNiZGRmNDE1M2QwNTIyMTBkMzc5MTJjZDc2YWIxOGUyNmUzODUyMDQ1M2VjZjg1Y2ZmMjIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+