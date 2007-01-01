Калуга закупит ещё 30 автобусов за 718 миллионов рублей

На днях опубликованы документы о покупке транспорта у единственного поставщика.

«Управление калужского троллейбуса» получит 30 низкопольных ЛиАЗов в лизинг.

Платить за них с ноября 2024 года по октябрь 2031-го придется по 8,55 миллиона рублей в месяц.

Автобусы будут покрашены в красный цвет.