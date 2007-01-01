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Новость дня Авто и транспорт

Калуга закупит ещё 30 автобусов за 718 миллионов рублей

На днях опубликованы документы о покупке транспорта у единственного поставщика.
Дмитрий Ивьев
15:05 сегодня
1 778
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«Управление калужского троллейбуса» получит 30 низкопольных ЛиАЗов в лизинг.

Платить за них с ноября 2024 года по октябрь 2031-го придется по 8,55 миллиона рублей в месяц.

Автобусы будут покрашены в красный цвет.

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Всего: 1 комментарий
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Лента комментариев
Н.Влюбчивый

Городу нужны специалисты, а не бездельники из калужского педа.

...
Авто и транспорт
Транспорт Калуги перестал отображаться на онлайн-карте
16:23 сегодня
1 1926
aknis

Вроде с 2019 года решили землю давать только тем многодетным, которые состоят в очереди нуждающихся, т.е. у них минимальный доход или нет жилья. Получается люди с тремя и более детьми без дохода и/или жилья должны по мнению властей построить себе жильё в чистом поле без коммуникаций? Наши чиновники свели федеральную программу к формализму, и забыли про нее как страшный сон.

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SergeyKLG

Опять дефектные Лиазы!

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Авто и транспорт
Калуга закупит ещё 30 автобусов за 718 миллионов рублей
15:47 сегодня
1 772
ILR

Похоже уже готовит жителей, что в срок не уложиться. И как обычно никакой конкретики.

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