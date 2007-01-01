Калуга закупит ещё 30 автобусов за 718 миллионов рублей
На днях опубликованы документы о покупке транспорта у единственного поставщика.
«Управление калужского троллейбуса» получит 30 низкопольных ЛиАЗов в лизинг.
Платить за них с ноября 2024 года по октябрь 2031-го придется по 8,55 миллиона рублей в месяц.
Автобусы будут покрашены в красный цвет.
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aknis
Вроде с 2019 года решили землю давать только тем многодетным, которые состоят в очереди нуждающихся, т.е. у них минимальный доход или нет жилья. Получается люди с тремя и более детьми без дохода и/или жилья должны по мнению властей построить себе жильё в чистом поле без коммуникаций? Наши чиновники свели федеральную программу к формализму, и забыли про нее как страшный сон....
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