Калужане просят организовать велопарковку возле школы

Такая потребность возникла в селе Воскресенском рядом с областным центром.

- Организованной стоянки на территории школы нет при наличии огромной территории, и дети вынуждены бросать свои велосипеды в траве, пристегивая их к воротам школы с внешней стороны, - рассказала местная жительница.

В министерстве образования и науки 4 сентября пообещали в течение первой четверти организовать велопарковку.