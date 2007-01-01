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Авто и транспорт

Калужане просят организовать велопарковку возле школы

Такая потребность возникла в селе Воскресенском рядом с областным центром.
Дмитрий Ивьев
14:35 сегодня
0 135
Фото со страницы губернатора.
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- Организованной стоянки на территории школы нет при наличии огромной территории, и дети вынуждены бросать свои велосипеды в траве, пристегивая их к воротам школы с внешней стороны, - рассказала местная жительница.

В министерстве образования и науки 4 сентября пообещали в течение первой четверти организовать велопарковку.

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