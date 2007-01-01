В Перемышльском районе закончили ремонт дорог по нацпроекту
Общая протяженность семи ремонтировавшихся участков составила 9,05 километра.
Среди них полтора километра подъезда к пионерлагерям от трассы Калуга-Козельск, километр дороги в деревне Зимницы и полтора километра в селе Рождествено, а также 2,1 километра в селе Ильинское и 500 метров в деревне Василенки. Также отремонтировано 650 метров подъездной дороги к деревне Зимницы со стороны трассы Голодское-Суворов-Одоев и 1,8 километра подъезда к деревне Заболотье.
По некоторым из этих участков ходят школьные автобусы. А отремонтированный участок в селе Ильинское обеспечил безопасный подъезд к местному ФАПу, храму и жилым домам в этом районе.
Практически все дороги включены национальный проект «Безопасные качественные дороги» по просьбам жителей.
Не удивлён. Велосипедисты безбашенные! Ездят не соблюдая элементарных правил ПДД. Без светового оборудования,повернуть на право или лево - - водитель должен догадаться . А тёмное время суток их вообще можно заметить когда уже и тормозить бесполезно. Про светоотражающие жилеты вообще все забыли. А пешеходные переходы ?. Из десятка один спешится ......
Нормальное Явление! Это борьба за нравственность)) Дело-то нужно возбуждать не в отношении "борца за нравственность",а в отношении гражданина который стимулирует разложение общества. Его уже наказали на 70 т.рублей,ну и за аморальный образ жизни лет 5 принудительных работ. Не будет спроса ,не будет и предложений. Или официально разрешить этот вид деятельности. Налог в Гос.казну не будет лишним....