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Авто и транспорт

В Перемышльском районе закончили ремонт дорог по нацпроекту

В порядок приведено более девяти километров, сообщили 5 сентября в правительстве региона.
Дмитрий Ивьев
12:38 сегодня
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Общая протяженность семи ремонтировавшихся участков составила 9,05 километра.

Среди них полтора километра подъезда к пионерлагерям от трассы Калуга-Козельск, километр дороги в деревне Зимницы и полтора километра в селе Рождествено, а также 2,1 километра в селе Ильинское и 500 метров в деревне Василенки. Также отремонтировано 650 метров подъездной дороги к деревне Зимницы со стороны трассы Голодское-Суворов-Одоев и 1,8 километра подъезда к деревне Заболотье.

По некоторым из этих участков ходят школьные автобусы. А отремонтированный участок в селе Ильинское обеспечил безопасный подъезд к местному ФАПу, храму и жилым домам в этом районе. 

Практически все дороги включены национальный проект «Безопасные качественные дороги» по просьбам жителей.

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