Транспорт Калуги перестал отображаться на онлайн-карте

О проблеме стало известно в среду, 4 сентября.

Перестал работать сервис для отслеживания автобусов и троллейбусов на сайте bus40.

В «Управлении калужского троллейбуса» прокомментировали, что произошел сбой программного обеспечения.

Исправить ситуацию программисты обещают 5 сентября. По состоянию на утро четверга сервис еще не работает.