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Новость дня Авто и транспорт

Транспорт Калуги перестал отображаться на онлайн-карте

О проблеме стало известно в среду, 4 сентября.
Дмитрий Ивьев
08:33 сегодня
0 974
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Перестал работать сервис для отслеживания автобусов и троллейбусов на сайте bus40.

В «Управлении калужского троллейбуса» прокомментировали, что произошел сбой программного обеспечения.

Исправить ситуацию программисты обещают 5 сентября. По состоянию на утро четверга сервис еще не работает.

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Нормальное Явление! Это борьба за нравственность)) Дело-то нужно возбуждать не в отношении "борца за нравственность",а в отношении гражданина который стимулирует разложение общества. Его уже наказали на 70 т.рублей,ну и за аморальный образ жизни лет 5 принудительных работ. Не будет спроса ,не будет и предложений. Или официально разрешить этот вид деятельности. Налог в Гос.казну не будет лишним.

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А если бы пенсионер передал деньги через почту, задержали бы почту? Поймали ящерицу за хвост, короче.

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И это красивый снимок?...😥

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Почему этот вопрос только щас поднимается, только спохватились что это одна из главных проблем в городе? Это надо было решить уже 10 лет назад.😡

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Этих лихачей надо наказывать, но почему так долго тянули с очевидцами или записями. Если даже и были какие то очевидцы всетаки время уже прошло и врятли вспомнят какие то подробности. Или запись на регистраторах уже переписана несколько раз.

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