411

Две улицы Калуги перекроют 5 сентября

Дмитрий Ивьев

С 22:00 четверга нельзя будет проехать по Молодежной у дома №20 и по Клюквина у дома №1, рассказали в городской управе.

Дмитрий Ивьев 411 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники