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Авто и транспорт

В Калуге улицу Кирова перекроют ради массового забега

Дмитрий Ивьев
16:37 сегодня
0 519
Фото: Минспорта Калужской области.
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Традиционный осенние старты пройдут в субботу, 21 сентября, сообщили в министерстве спорта.

Калужане смогут преодолеть дистанции от 500 метров до 8 километров.

На какой именно период будет перекрыто движение, станет известно позже.

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