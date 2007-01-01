Во втором полугодии доля новых авто на рынке вернется к началу 2022 года

Эксперты прогнозируют, что во втором полугодии доля новых легковых машин на российском рынке превысит 20% и приблизится к значениям начала 2022 года. По итогам всего 2024 года продажи таких авто вырастут почти на треть, достигнув 1,4 млн шт., хотя будут ниже результата 2021 года. На рынке автокредитов с новыми машинами будет совершена почти каждая вторая сделка. Об этом в преддверии ВЭФ-2024 заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Специалисты считают, что по итогам второго полугодия новые автомобили займут более 20% в продажах. Эта цифра сопоставима с показателем на начало 2022 года (22%). При этом доля таких машин значительно превысит средние значения последних двух лет (15,5% в прошлом году и 12,5% - годом ранее). По итогам 2021 года новые авто занимали 21,8% в продажах.

В абсолютных цифрах продажи новых автомобилей достигнут 1,4 млн штук: на треть больше результатов 2023 года, и в два раза – 2022-го. Однако они будут на 16% ниже уровня докризисного 2021 года, когда жители России приобрели у дилеров порядка 1,7 млн легковых машин.

На рынке автокредитования происходят аналогичные структурные изменения, хотя и более скромными темпами из-за «охлаждающих» мер ЦБ. По прогнозам ВТБ, в этом году доля сделок на покупку новых транспортных средств вырастет почти до половины: с 43% до 47%. В 2023 году на эти машины в выдачах автокредитов приходилось 42%, а в начале 2022 года - 70%.

«Российский авторынок активно восстанавливается, его структура уже практически вернулась к уровню начала 2022 года. Подобную тенденцию мы видим и в кредитовании – к концу года почти половина сделок будет приходиться на новые машины. Драйверами их продаж будут выступать госпрограмма и дальнейшая экспансия китайских марок, которые продолжают усиливать свои позиции на российском рынке. По нашим оценкам, в 2024 году поставки машин из КНР вдвое превысят прошлогодние значения и достигнут 1 млн автомобилей», – сказал Георгий Горшков.

Росту продаж новых машин также способствуют совместные программы банков и автопроизводителей. За счет существенно меньшей ставки, чем по стандартным продуктам, они будут стимулировать заемщиков все чаще делать выбор в пользу покупки именно новой машины.