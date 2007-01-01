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Новость дня Авто и транспорт

Жители Калуги так и не дождались изменения маршрута №34

Софья Фирсова
15:54 сегодня
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Ранее мы уже писали о жалобах калужан на маршрут №34. Водители не высаживают людей на остановке СНТ «Заокское», так как это не предусмотрено в маршрутном листе.

Мы обращались к чиновникам с данной проблемой. В горуправе нам ответили, что остановку планируют сделать, но сроки не назвали.

Сегодня редакцию написали читатели, которые рассказали, что также обращались в городскую управу и им пообещали сделать остановку к 1 сентября, но этого так и не случилось.

- Сегодня уже второе число, а водители отказываются высаживать здесь людей и везут их до конечной, - рассказали калужане.

Мы вновь направили обращение в городскую управу, чтобы уточнить сроки. Будем следить за ситуацией.

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