В Калуге хотят расширить улицу Тарутинскую
Губернатор Владислав Шапша 31 августа дал поручение представителям горуправы разработать проект.
Предполагается, что Тарутинская станет в перспективе шире на всем протяжении – до объездной дороги.
- Будет ещё один въезд в областной центр, - заявил Владислав Шапша. - Город растёт, инфраструктуру надо развивать.
Напомним, рано утром в субботу был открыт проезд по Синим мостам между Тарутинской и Глаголева.
На Путейскую и Зерновую пока свернуть нельзя. Работы продлятся до ноября.
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