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Новость дня Авто и транспорт

В Калуге хотят расширить улицу Тарутинскую

Губернатор Владислав Шапша 31 августа дал поручение представителям горуправы разработать проект.
16:06 сегодня
0 330
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Предполагается, что Тарутинская станет в перспективе шире на всем протяжении – до объездной дороги.

- Будет ещё один въезд в областной центр, - заявил Владислав Шапша. - Город растёт, инфраструктуру надо развивать.

Напомним, рано утром в субботу был открыт проезд по Синим мостам между Тарутинской и Глаголева.

На Путейскую и Зерновую пока свернуть нельзя. Работы продлятся до ноября.

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Лента комментариев
Meshootka

ноября какого года, опять не уточнил

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Что есть, то есть.

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ILR

Ну всё, я спокоен - теперь работа закипит...

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ILR

Получив огромную порцию матюков от жителей, увидел - ну наконец-то сняли асфальт на улице Билибина (от Московской площади до Ленина). Ну думаю, ко дню города то точно сделают. А, нет - нужно опять определённое количество матюков что-бы заасфальтировать и с днём города это никак не связано.😪

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ILR

Этим людям слово "стыдоба" неведомо. Всё заточено на то, как-бы хапнуть побольше и постоянно врать, врать и врать. Ну и конечный результат никому не интересен, кроме жителей.

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kaluga2

Первую машину на въезде на видео снимите для истории.

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Bungee

Крендель на ГАЗике задрал уже всех - во все дырки лезет! Отдал бы ребятам на СВО - больше бы толку было!

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Артур

Уважаемый "голова" напишите по собственному будьте мужиком.. стыдоба ....

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ecilop

сам себя не похвалишь- никто не похвалит!!!!!!

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