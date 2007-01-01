В Калуге хотят расширить улицу Тарутинскую

Губернатор Владислав Шапша 31 августа дал поручение представителям горуправы разработать проект.

Предполагается, что Тарутинская станет в перспективе шире на всем протяжении – до объездной дороги.

- Будет ещё один въезд в областной центр, - заявил Владислав Шапша. - Город растёт, инфраструктуру надо развивать.

Напомним, рано утром в субботу был открыт проезд по Синим мостам между Тарутинской и Глаголева.

На Путейскую и Зерновую пока свернуть нельзя. Работы продлятся до ноября.