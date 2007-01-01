В Пучково появился надземный переход
Пройти по нему пока нельзя, но над дорогой у кампуса Бауманского университета уже нависает конструкция.
Когда переход построят, дорожники собираются ликвидировать два регулируемых перехода у остановок «Пучково» и «Поворот на Пучково».
Ожидается, что все работы в Калуге завершатся до конца 2024 года.
- Переход увеличит пропускную способность автодороги и повысит безопасность передвижения жителей ближайших населенных пунктов и студенческого городка, - рассказывали ранее в управлении дорогами.
Лента комментариев
Афиша