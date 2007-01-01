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Авто и транспорт

В Пучково появился надземный переход

Пройти по нему пока нельзя, но над дорогой у кампуса Бауманского университета уже нависает конструкция.
Дмитрий Ивьев
12:15 сегодня
0 218
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Когда переход построят, дорожники собираются ликвидировать два регулируемых перехода у остановок «Пучково» и «Поворот на Пучково».

Ожидается, что все работы в Калуге завершатся до конца 2024 года.

- Переход увеличит пропускную способность автодороги и повысит безопасность передвижения жителей ближайших населенных пунктов и студенческого городка, - рассказывали ранее в управлении дорогами.

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Лента комментариев
Meshootka

ноября какого года, опять не уточнил

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geroi-nashego-vremeni

Что есть, то есть.

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Ну всё, я спокоен - теперь работа закипит...

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ILR

Получив огромную порцию матюков от жителей, увидел - ну наконец-то сняли асфальт на улице Билибина (от Московской площади до Ленина). Ну думаю, ко дню города то точно сделают. А, нет - нужно опять определённое количество матюков что-бы заасфальтировать и с днём города это никак не связано.😪

...
Авто и транспорт
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19:29 30.08
7 2662
ILR

Этим людям слово "стыдоба" неведомо. Всё заточено на то, как-бы хапнуть побольше и постоянно врать, врать и врать. Ну и конечный результат никому не интересен, кроме жителей.

...
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19:24 30.08
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kaluga2

Первую машину на въезде на видео снимите для истории.

...
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Bungee

Крендель на ГАЗике задрал уже всех - во все дырки лезет! Отдал бы ребятам на СВО - больше бы толку было!

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15:11 30.08
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Артур

Уважаемый "голова" напишите по собственному будьте мужиком.. стыдоба ....

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Авто и транспорт
Площадь Победы не успели отремонтировать ко Дню города
14:53 30.08
7 2662
ecilop

сам себя не похвалишь- никто не похвалит!!!!!!

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