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В Пучково появился надземный переход

Дмитрий Ивьев

Пройти по нему пока нельзя, но над дорогой у кампуса Бауманского университета уже нависает конструкция.

Дмитрий Ивьев 218 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники