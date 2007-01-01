+19...+20 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Калуге общественный транспорт перенаправили на Южный обход
Авто и транспорт

В Калуге общественный транспорт перенаправили на Южный обход

Дмитрий Ивьев
08:40 сегодня
0 232
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Как мы уже рассказывали, на дамбе Яченского водохранилища 31 августа будут бегать марафонцы, поэтому общественный транспорт с 7:00 до 14:00 поедет по измененным маршрутам.

 На Южный обход отправят:

  • Автобус №20. Отправление от сквера Медицинских сестер: 6:50; 8:50; 11:30. Отправление от ст. Калуга-II: 7:40, 9:40,12:20.
  • Автобус №21. Отправление от сквера Медицинских сестер: 7:50. Отправление от пос. Резвань: 8:50.
  • Автобус №22. Отправление от сквера Медицинских сестер: 8:15, 11:00, 13:00. Отправление от ст. Калуга-II: 9:25, 11:50, 13:50. Отправление из Анненок: 9:35,12:00,14:05.
  • Автобус №30. Отправление от ст. Калуга-I: 7:20. Отправление от ст. Калуга-II: 8:25.
  • Автобус №33. Отправление от сквера Медицинских сестер: 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 13:00. Отправление из Мстихино: 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00.
  • Автобус №37. Отправление от сквера Медицинских сестер: 7:05, 8:20, 9:40, 11:50, 12:20. Отправление из Куровского: 8:20, 9:40, 11:00,1 3:10, 13:40. В городской управе предупредили, что из-за дорожной обстановки возможны опоздания на 5-10 минут.

Новости по тегу
транспорт
Лента настроения
3 оценили
0%
0%
0%
0%
100%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ
...
Происшествия
Опубликованы видео уничтожения беспилотников над Калугой
20:12 30.08
2 6969
ILR

Ну всё, я спокоен - теперь работа закипит...

...
Общество
В Калуге появился новый заместитель городского головы
19:37 30.08
1 1028
ILR

Получив огромную порцию матюков от жителей, увидел - ну наконец-то сняли асфальт на улице Билибина (от Московской площади до Ленина). Ну думаю, ко дню города то точно сделают. А, нет - нужно опять определённое количество матюков что-бы заасфальтировать и с днём города это никак не связано.😪

...
Авто и транспорт
Площадь Победы не успели отремонтировать ко Дню города
19:29 30.08
6 2454
ILR

Этим людям слово "стыдоба" неведомо. Всё заточено на то, как-бы хапнуть побольше и постоянно врать, врать и врать. Ну и конечный результат никому не интересен, кроме жителей.

...
Авто и транспорт
Площадь Победы не успели отремонтировать ко Дню города
19:24 30.08
6 2454
kaluga2

Первую машину на въезде на видео снимите для истории.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Что творится на Синих мостах накануне утреннего открытия движения
19:19 30.08
1 2122
Bungee

Крендель на ГАЗике задрал уже всех - во все дырки лезет! Отдал бы ребятам на СВО - больше бы толку было!

...
Праздники
Опубликована полная афиша Дня города Калуги - 2024
15:11 30.08
2 19813
Артур

Уважаемый "голова" напишите по собственному будьте мужиком.. стыдоба ....

...
Авто и транспорт
Площадь Победы не успели отремонтировать ко Дню города
14:53 30.08
6 2454
ecilop

сам себя не похвалишь- никто не похвалит!!!!!!

...
Статьи, аналитика, репортажи
Зачем Михаил Мишустин приезжал в Калугу
14:07 30.08
1 860
mik27

Постоянно проходимцев каких то нанимают. Может к новому году успеют.

...
Авто и транспорт
Площадь Победы не успели отремонтировать ко Дню города
13:46 30.08
6 2454
geroi-nashego-vremeni

А Синие мосты успели? весь город в руинах..... про ул. Чижевского вообще молчу, и никому нет бела, что дорога не пригодна к использованию, на протяжении нескольких лет.

...
Авто и транспорт
Площадь Победы не успели отремонтировать ко Дню города
13:26 30.08
6 2454
Афиша
Фестиваль уличного кино и концерт ко Дню города: что подготовили для калужан в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6IldjSzNIVnpiejgyV0xGSGZ2b2lOeWc9PSIsInZhbHVlIjoiMUdzdmZhQzJTQU03MDRPeDVxU0lRZFZuWHROQWcvQnRuQzVwaHpuYU5ZQkl6eHZrWFNXNVd2RUY5UTdEN3Bla2xiMXZqekdZZis1YzVrZFQxRTRaNFBaQVg2Q1p5MEhLeC9ZQVUrcG9aRGltUVljUndjVDhzb2xyTHlFZU54Nk1zaHRmYVJ0SzJWSndWRjJBWUxqcW91OE1lcE9ONnFtNTBnWXRDNEU3VFdUSWdZS0p0cWRXb01wdVZFZUVnOG50SDB3VkhpOGxMaWU0NG14WDlkN1R0MjlQY21XUnQ2bWJYbGFVZjFOQUZhcEsrcEYyYzl4VmRuZzVoWjg5d05XdWFET2JXaHRxYXlSSkUwTVYxZDczNE5QZ0ZyMHBRNGEzLzVSU3pJTmRqNHpnRXF3RVpSWU5YbzdMaGxYV0NyOHA2L21sK3hDK3hKajVuVldEejVvejVQWUw0bEFUb3I1cE94ZWY1ZG14S3QwS2JDelNJd0gvY1I3bHVVRHJ1SVdCNFBWNlVKY1ZoRzRvc0E0MkpXaTdrYzFEUmRYQmUwWHVPMmVUNXU5SE1rcDd1NmZFTTYycWdXZ3pyMThWQlVsZEcvblBDYXRWUzhrdWQ1d0V2YUhyTThveXBGSEZjTFR5Q2FacWRmSzNQS0VQbUUwRWhXRWNmVkdvMFRPK1ZEVGtHZGlBOWV0cmhBbzdBRGdoQmdHY3h5T0ptUC9wdWRuRUJ5di9OTzdpRWxvMVNmMEJuVURXekxQQTJyUktCcGpDaGZGSzAyQms5QVRrS0ErRmpTd2VSemYrYUl4dndCRnBzayt3eTlsZ0I0UERhS2NhRHpsWlFnMGRRSS81eGRPRyIsIm1hYyI6ImY2ZDdhOTEyMjEyYzg3YWE2MWVjMGJmMTA0MDBkYjQ2NGZlZDYyMDgwOGYwMWQ0NmY0YmVlYmVjN2U0MmQxODAiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6ImF3VGpkZkgwQWV0dEx4WHJyeE1LOWc9PSIsInZhbHVlIjoieC80Z3dLRm5saHZVcHUyVHFxSjRtYWZhelBxS3F6QWl0eFg4a3pMWGN5dFJ4QmlTendobEp2aFNiTXBiYkRUeVJUR3FOZDMzcXNvYXJmWmtwaFBwcW1hRk4wRGVIbUtDZEFZRnUydlBjTkxxdytsWS9DWGMzdFFLbSthZ25pSXlCZFJxakFmVTFER2w5RlNyZjJRaFhueE1ybGpkcnRmMmV3dU5ZZlFYdTBoV0hNbWNlSWVYdUhaOWwycG0ycnp1WVFBb0pqUTRuVDM2U2Vub1FRaDh6Rkk2U2VlZU5TUWwyR09EYjhxdGZVUmZYQndJL3hQUzVNc2lBaFVKSUhidEI1QVJsUGF4N3p2ay9oalJ0L2hPVmgyQTMwR1VJUTU2UEthdmpIdGl3UDZwd3lRamFmRUsxSUJMSHZOOEVuc3ZocmlVaU5tL3Jiekc2REh6aUpOSjlIYVBvdVNmdG5UdXlEeDBRMEppY3NuRjJ4ZkdOb2NFZ2pLa0dvSzh1a29KbnVaV1R1Vk1UZUxTVjFOUDdmMjdiSHRlcjJiVldEcnYxNGFNU005UWhzWngva20xRUpXb2pLeG1rN2c3RWxTTSIsIm1hYyI6IjA4OGU2OGI4ZjViYzI2ZDljNzUxYjQ1ZDJkMjA2MzhmZjg0MWE4MTU5ZjJhZDFmNjMwMjMwNTg5M2M0NjBjYmYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+