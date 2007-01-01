Центр Калуги перекроют из-за ночного велопробега

С 22:30 до 00:00 в пятницу, 30 августа, автомобилями в центральной части города лучше не пользоваться.

Улицы на полтора часа отдадут в распоряжение велосипедистов.

Старт и финиш велопробега состоятся на Старом Торге. Для этого там запретят парковку.

Также отменят маршруты общественного транспорта: троллейбусы 1, 2, 3, 5, 9, 17 и 18, автобусы 4, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 41, 44 и 76.

Автобусы 8, 9 и 10 поедут через улицу Суворова.

Автобусы 2, 94, 95, 97, 98 будут двигаться через улицу Чижевского.

А автобус №30 не будет ходить с 22:00 до полуночи.