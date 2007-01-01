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Новость дня Авто и транспорт

Площадь Победы не успели отремонтировать ко Дню города

Калуга будет праздновать свой день рождения в субботу, 31 августа.
Дмитрий Ивьев
10:54 сегодня
0 633
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Но пока работы в одной из центральных точек города так и не завершены.

По состоянию на утро пятницы новую плитку на площади уложили только на участке между Кирова и Степана Разина.

Напомним, работы там начались еще в мае, но потом подрядчик взял долгую паузу. По контракту он должен был выполнить все к 1 августа. Позже городские власти обещали, что всё будет готово к 1 сентября.

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Лента комментариев
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