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Новость дня Авто и транспорт

В Калуге потек автобус

Наш читатель рассказал о проблемах с новым транспортом, который ходит по маршруту №29.
Дмитрий Ивьев
10:20 сегодня
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Днем 28 августа он сел на остановке на улице Гагарина, чтобы ехать в сторону центра, и попал под дождь с потолка.

При этом сиденья у окна в автобусе оставались свободными, так как вода в основном капала именно на них.

В городской управе пока не комментировали ситуацию.

Ранее власти сообщали о проблемах с кондиционерами в новых красных автобусах. Для их устранения приехали бригады с завода-изготовителя.

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