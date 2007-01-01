Пьяный водитель второй раз попался инспекторам в Калуге

Мужчина не остановился по требованию инспекторов, но потом его догнали на территории садового товарищества.

Об этом в четверг, 29 августа, рассказали в управлении МВД по региону.

Ранее этот человек уже ездил нетрезвым и был лишен водительского удостоверения.

Возбуждено уголовное дело. Виновнику грозит до двух лет лишения свободы.