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Авто и транспорт

Пьяный водитель второй раз попался инспекторам в Калуге

Мужчина не остановился по требованию инспекторов, но потом его догнали на территории садового товарищества.
Дмитрий Ивьев
12:24 сегодня
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Об этом в четверг, 29 августа, рассказали в управлении МВД по региону.

Ранее этот человек уже ездил нетрезвым и был лишен водительского удостоверения.

Возбуждено уголовное дело. Виновнику грозит до двух лет лишения свободы.

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Лента комментариев
colorkaluga

Я один увидел на видео только одну (ну, может две) урны на всю площадку? По нормальной логике около каждой лавки должна быть урна. Кстати, такая ситуация, практически, везде. Урн катастрофически мало и расположены они на таком удалении друг от друга, что приходится поискать куда выкинуть мусор. Далеко не каждый будет бегать с мусором в поисках ближайшей урны. И опять же, по нормальной логике, проще убирать из урн, чем ходить по большой площади и собирать "рассеянный" мусор.

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