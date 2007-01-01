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Новость дня Авто и транспорт

Парковка на День города в Калуге станет бесплатной

Калужанам не нужно будет платить 31 августа и 1 сентября.
Дмитрий Ивьев
11:08 сегодня
0 280
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Соответствующее постановление 28 августа выпустила городская управа.

Вновь платить нужно будет со 2 сентября.

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Лента комментариев
colorkaluga

Я один увидел на видео только одну (ну, может две) урны на всю площадку? По нормальной логике около каждой лавки должна быть урна. Кстати, такая ситуация, практически, везде. Урн катастрофически мало и расположены они на таком удалении друг от друга, что приходится поискать куда выкинуть мусор. Далеко не каждый будет бегать с мусором в поисках ближайшей урны. И опять же, по нормальной логике, проще убирать из урн, чем ходить по большой площади и собирать "рассеянный" мусор.

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